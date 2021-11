Sursee Beim Gansabhauet, der nicht stattfindet, gehen die Gänse als Sieger hervor Nach 2020 wird am Martinstag auch heuer keine Gans den Kopf verlieren. Damit der Brauch nicht in Vergessenheit gerät, hat die Stadt Sursee einen Gansfachmann zu Rate gezogen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 09.11.2021, 17.42 Uhr

Sven Stalder (links) und Elias Zürcher beim Werken im Atelier. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 8. November 2021)

Es wird nichts aus dem Gansabhauet in Sursee. Nachdem der Brauch schon im letzten Jahr nicht gepflegt werden konnte, dürften sich auch am heurigen Martinstag nicht allzu viele Menschen rund ums Rathaus versammeln. Es wird niemand mit verbundenen Augen versuchen, mit einem stumpfen Säbel einer toten Gans den Kopf abzuschlagen.

Ausgestorben wird die Altstadt dennoch nicht sein. Bereits jetzt deutet an dem Ort, wo sonst das Spektakel durchgeführt wird, eine Holzskulptur in Form einer Gans darauf hin, dass am 11. November sehr wohl etwas passieren wird. Der Vogel sitzt recht witzig mit einer Gitarre auf einem über zwei Meter hohen Podest, das im Rathausbrunnen errichtet wurde. Darauf steht geschrieben, dass hier am «11.11. um 10 Uhr das 1. Gänsefestival» stattfinden soll.

Gänse in anderer Form spielen heuer eine Rolle in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 8. November 2021)

Der Künstler ohne Auftrag, aber mit viel Wohlwollen der Behörden

Der Holzbildhauer Elias Zürcher hat hier unverkennbar seine Finger im Spiel. Der 28-jährige Surseer platziert seit vier Jahren regelmässig Gänse auf dem Stadtgebiet. Hauptsächlich der Kreisel Münster-Vorstadt hat es ihm angetan. Dort setzt er immer wieder neue Ideen in Form von Gänsen um. Alles ohne Auftrag und ohne Bewilligung, aber mit viel Wohlwollen von Seiten der Behörden und natürlich von der Bevölkerung.

Aktuell präsentiert sich die Sachlage aber eindeutig und offiziell. Die Stadt Sursee hat den Holzkünstler engagiert, um den Brauch in irgendeiner Form zu gestalten. «Wir wollen ein starkes Zeichen setzen, weil der Gansabhauet bereits zum zweiten Mal nicht stattfinden kann. Darum haben wir Elias Zürcher angefragt, ob er bereit sei, Gänse für einmal nicht in einem Kreisel, sondern mitten in der Surseer Altstadt in Szene zu setzen», erklärt Stadtarchivar Michael Blatter. «Glücklicherweise hat er zugesagt. Wie sein Werk aussehen wird, erfahren wir selber aber erst am Martinstag.» Dies, weil Elias Zürcher eine «carte blanche» bekommen habe. Er sei inhaltlich völlig frei, was er wie mit seinen Gänsen zeigen wolle. Blatter: «Wir sind gespannt!»

Elias Zürcher in seinem Atelier. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 8. November 2021)

Viele Hände im Spiel

Zürcher hat dazu den Graffiti-Künstler Sven Stalder ins Boot geholt. Die beiden haben gemeinsam den Kulturpreis 2020 der Stadt Sursee erhalten. Nun werken die Männer zusammen mit etlichen Helferhänden an der Kunstinstallation. In Zürchers Werkstatt malen und bohren am Montagmorgen auch seine Schwester und sein Vater an Skulpturen. «Wir müssen noch etwas Gas geben. Es bleiben nur noch drei Tage», sagt Elias Zürcher, ohne dass er wirklich gestresst wirkt.

Während er mit Kettensäge, Feile und Stechbeitel Holzklötze in Gänse verwandelt, nimmt sich Stalder mit seinen Spraydosen die Sonne vor. Er fertigt mehrere Bilder auf Kunstharzplatten in einem zeitgenössischen wie urbanen Pop-Art-Stil an.

Am Schluss werden rund zehn Gänse und ebenso viele Sonnen vor und am Rathaus deponiert sein. Bemerkenswert dabei ist, dass die Sonnen am unteren Teil des Podests angebracht werden und die Gänse über ihnen, eben auf den Podesten, platziert sind. Symbolisch betrachtet werden dieses Jahr nämlich die Gänse als Sieger gefeiert.

Sonnen und Gänse können erworben werden

Am 11. November übergeben die Künstler ihre Werke an Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt und Zunftmeister Florian Felber vor dem Rathaus. Bis Ende November wird die Installation in der Altstadt bleiben. Und dann? «Wer will, kann die Bilder von Stalders Sonnen und auch Zürchers Gänse erwerben und so einen Teil der Gansabhauet, die nie stattgefunden hat, bei sich zu Hause dauerhaft nachschwelgen», sagt Sven Stalder.

Eine Gans bleibt jedoch bei der Stadt, betont Stadtarchivar Michael Blatter: «Das Museum Sankturbanhof wird Ende November eine der Gänse von Elias Zürcher in die städtische Sammlung aufnehmen – und dieses Kunstwerk in die Zukunft mitnehmen.»