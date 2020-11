Berufsbildungszentren werden für 4,7 Millionen Franken erweitert Die Lernenden der Berufsbildungszentren Wirtschaft, Informatik und Technik sowie Gesundheit und Soziales erhalten in Sursee mehr Platz. Für 4,7 Millionen Franken sollen bis 2022 unter anderem sechs neue Unterrichtsräume sowie Gruppenarbeitsplätzen realisiert werden. 26.11.2020, 09.32 Uhr

(zim) Aktuell besuchen 3690 Lernende das Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik und 1700 das Berufsbildungszentrum Soziales und Gesundheit in Sursee. In den nächsten Jahren dürfte Prognosen zufolge die Zahl voraussichtlich um insgesamt rund 30 Prozent zunehmen. Aufgrund dieser Entwicklung steigt der Raumbedarf, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Sursee von Donnerstag.