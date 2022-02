Sursee «Corona hat auch mich in die Knie gezwungen»: Wyhof-Pächter gibt nach drei Jahren auf Das Restaurant Wyhof in Sursee ist ab sofort geschlossen. Grund dafür sei der Gästeschwund, teilt Pächter René Foster mit. 03.02.2022, 17.08 Uhr

René Foster, Pächter des Restaurants Wyhof in Sursee, bei der Wiedereröffnung vor drei Jahren. Bild: Manuela Jans-Koch (7. Februar 2019)

«Corona hat auch mich in die Knie gezwungen.» Diesen Satz liest, wer die Webseite des Restaurants Wyhof Sursee besucht. Gastgeber René Foster (65), Pächter des Restaurants an der Bahnhofstrasse in Sursee, schreibt weiter: «Es fällt mir schwer, Ihnen mitzuteilen, dass ich aufgrund des Gästeschwundes durch Corona das Restaurant Wyhof nicht weiterführen kann.» Wie die Surseer Woche berichtet, schliesst Foster den Betrieb per sofort. Er sucht in seiner Mitteilung Stellen für zwei betroffene Mitarbeitende.

Auf Flussschiff in Russland

Der diplomierte Hotelier-Restaurateur und gebürtige Altbüroner hatte den Wyhof 2019 als Pächter übernommen. Zuvor war er an zahlreichen, auch internationalen Adressen, tätig. So hatte er zuletzt als Bankettleiter im Zürcher Zunfthaus zur Waag gearbeitet. Und davor führte er das Restaurant Suite Sonnmatten in Zermatt. Auch als Hoteldirektor auf einem Flussschiff, das zwischen St.Petersburg und Moskau verkehrte, war er in seiner Vergangenheit tätig.

Anlässlich der Neueröffnung des Restaurants Wyhof in Sursee bezeichnete er gegenüber unserer Zeitung das Lokal als «ein Bijou», in welches er «sein ganzes Herzblut» investieren wolle. (sb)