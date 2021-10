Sursee Das Kultspiel Brändi Dog wird 25 Jahre alt – ein Besuch in der Werkstatt Das Brettspiel Brändi Dog ist inzwischen weit über die Zentralschweiz hinaus bekannt. Hergestellt wird es hauptsächlich in Sursee. Wir besuchten die Produktionsstätte anlässlich des Jubiläums. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 05.10.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Geruch von Sägemehl liegt in der Luft, als wir uns dem Gebäude im Schellenrain 5 in Sursee nähern. Der Ort ist die Geburtsstätte des Brettspiels Brändi Dog, ein Spiel, welches inzwischen auch weit über die Zentralschweiz hinaus bekannt ist.

Die Werkstätte der Stiftung Brändi am Schellenrain 5 in Sursee. Bilder: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021)

Im Onlineshop Galaxus ist es die Nummer eins bei den Brettspiel-Bestsellern. «Es ist mit Abstand unser erfolgreichstes Produkt», erzählt Matthias Moser, Kommunikationsleiter bei der Stiftung Brändi. Dieses Jahr feiert das Spiel seinen 25. Geburtstag.

Bei Brändi Dog handelt es sich um ein ähnliches Spiel wie Eile mit Weile: Normalerweise spielt man zu viert in Zweierteams, gewinnen tun diejenigen, die zuerst ihre acht Figuren beziehungsweise Murmeln ins Ziel befördern. Im Gegensatz zu ähnlichen Spielen wird bei Brändi Dog aber nicht gewürfelt – Pokerkarten erfüllen die Funktion stattdessen. Dabei haben manche Karten besondere Funktionen. So kann man zum Beispiel andere Spieler zurück an den Start befördern oder mit seiner Murmel rückwärts fahren. Der Einsatz der richtigen Karte kann im entscheidenden Moment zum Sieg führen – was das Spiel strategischer macht als ähnliche Brettspiele.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ursprünglich aus Kanada

Ob der strategische Aspekt zum Erfolg des Spiels geführt hat, kann Moser nicht sagen. Klarer sind die Wurzeln des Spiels, welche bis nach Kanada reichen. Gregor Schmucki, Gruppenleiter der Stiftung Brändi, kam 1995 bei einem Spieleabend mit Freunden zum ersten Mal in Berührung damit. Eine Arbeitskollegin hatte die Regeln des Spiels bei einem längeren Aufenthalt in Kanada kennen gelernt und diese daraufhin auf einem Zettel notiert und mit nach Hause genommen. Da sie kein Spielbrett besass, zeichnete sie das Spiel auf Tischtüchern. Schmucki war dermassen davon begeistert, dass er es unbedingt bei seinen Bergtouren mitnehmen wollte. 1996 hatte er das Design für ein zusammensetzbares Holzbrett fertiggestellt, welches er leichter mitnehmen konnte. Dieses wurde daraufhin im Brändi produziert.

David Winterberg, Leiter der Werkgemeinschaft im AWB Neubrugg, führt uns durch die Produktionsräume. «Das ganze Spiel wird hier produziert», erklärt Winterberg. Nur die Murmeln und Spielkarten werden extern gekauft. Ansonsten laufen alle anderen Teile des Spiels die verschiedenen Stationen hier durch. Das Holz wird zurechtgeschnitten, farbig bedruckt und dann mit Vertiefungen für die Murmeln versehen. Im Raum stapeln sich Hunderte Teile in den verschiedenen Stufen, die das Spiel bis zur Fertigstellung durchläuft. Manche sind noch farblos, andere hingegen bereit, in die Verpackungen gesteckt zu werden.

Einblick in die Brändi-Werkstatt in Sursee:

Das Brändi Dog Spielbrett wurde bereits bedruckt, jetzt werden die Vertiefungen für die Murmeln hineingebohrt. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Die Vertiefungen für die Murmeln werden einzeln gebohrt. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Die fertigen Spielbretter müssen noch auseinandergeschnitten werden. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Nach dem Zuschneiden werden die Ränder noch geschliffen. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Die Teile des Spielbretts werden noch weiter bearbeitet. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Ein Brändi-Mitarbeiter näht die Säckchen für die Murmeln zusammen. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Die Murmeln werden sortiert und abgezählt. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Die Säckchen werden mit den Murmeln gefüllt. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021) Hier wird das fertige Brändi Dog Spiel in die Verpackung gelegt. Fertig! Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021)

An den ersten Stationen werden vor allem Baby-Lätzchen zusammengenäht, denn auch hier werden, wie an allen anderen Brändi-Standorten, mehrere Produkte produziert. Ein kleiner Teil von Brändi Dog entsteht aber auch an der Textilstation: Die Stoffsäckchen für die Murmeln werden hier zusammengenäht. Es wird fleissig gearbeitet, die Brändi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter unterbrechen ihre Tätigkeit nur für ein freundliches «Grüezi» an die fremden Besucher. Sie wurden am Morgen informiert, dass jemand vorbeikommt. Überraschungen sind zwar willkommen, die Stiftung achtet aber darauf, ein angenehmes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeitenden zu erschaffen.

Produktion kann nur bedingt erhöht werden

Die Stiftung Brändi integriert seit 1968 Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen in die Gesellschaft und gibt ihnen eine Ausbildung, Arbeit und Wohnmöglichkeiten. Am Standort in Sursee sind vor allem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen am Werk. Geschulte Expertinnen und Experten begleiten sie durch den Arbeitsalltag. Die Arbeit sei manchmal fordernd, aber man helfe sich gegenseitig, sagt Winterberg.

Doch wie stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Popularität «ihres» Brettspiels? Winterberg erklärt: «Das ist sehr unterschiedlich. Bei vielen findet inzwischen sicher eine Identifikation mit Brändi Dog statt und sie freuen sich, an etwas zu arbeiten, das so beliebt ist. Es wird während der Pausen manchmal gespielt. Andere hingegen können nicht viel damit anfangen.» Die Stiftung veranstaltet jährlich ein eigenes Turnier in Sursee. Nach einer Zwangspause soll jetzt bald wieder eins stattfinden – die Plätze sind meist schnell belegt.

Ausstellung zu Brändi Dog im Gameorama Zum 25-Jahre-Jubiläum von Brändi Dog führt das Spielmuseum Gameorama in Luzern eine Sonderausstellung zum Brettspiel durch. Dort erfährt man noch mehr über die Entstehung des Kultspiels. Begleitet wird die Ausstellung von einem Wettbewerb, bei dem man ein ganz persönliches Brändi Dog XS gewinnen kann. Zusätzlich findet am 24. Oktober zwischen 16 und 20 Uhr ein Brändi-Dog-Turnier statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt, anmelden kann man sich per Mail an: marco@gameorama.ch. Die Teilnahme kostet 15 Franken.

Da die Stiftung das Wohl der Mitarbeitenden über alles andere setzt, kann man auch nur begrenzt auf den Erfolg von Brändi Dog aufbauen. «Natürlich würden andere Firmen in der freien Wirtschaft in unserer Position die Produktion erhöhen. Das ist bei uns aber nur bedingt möglich, indem wir die Prozesse optimieren», sagt Winterberg. Das habe auch schon zu Engpässen geführt, weil die Produktion nicht mit der Nachfrage mithalten konnte.

2020 verkaufte die Stiftung rund 40 Prozent mehr Spiele als noch im Vorjahr. Konkrete Zahlen werden nicht kommuniziert. Inzwischen wird auch eine Variante für sechs Spieler angeboten sowie eine XS-Reisevariante und eine grössere XL-Version des Spielbretts. Auch eine Erweiterung des Spielbretts kann separat erworben werden. Mehr sei momentan aber nicht in Planung.

Eine Brändi-Mitarbeiterin versorgt das fertige Brettspiel in die Verpackung. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021)

Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Spiel weiterentwickeln wird. So wie sich zum Beispiel das Logo verändert hat: Dieses wurde von einem keltischen zu einem etwas freundlicher aussehenden Hund geändert, um die Familientauglichkeit des Spiels zu betonen. Dass der Hund zum Logo und Namensgeber des Spiels wurde, ist übrigens wohl auf ein sprachliches Missverständnis zurückzuführen: Die englische Version des Spiels heisst Tock – mit Hunden hat das Spiel eigentlich gar nichts zu tun. Worauf sich der Name ursprünglich bezieht, ist nicht überliefert. Vermutlich war damit das Klopfen der Murmeln auf das Holzbrett gemeint.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen