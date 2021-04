Sursee Die Leidenschaft fürs Briefmarkensammeln erlebt eine Renaissance Der Romooser Tobias Schwarzentruber hat aus seinem Hobby ein lukratives Geschäft gemacht. Briefmarken erfreuen sich neuer Beliebtheit. Roger Rüegger 17.04.2021, 05.00 Uhr

Tobias Schwarzentruber bringt seine Leidenschaft gerne auch jungen Sammlern näher. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 12. April 2021)

Briefmarken braucht heutzutage kein Mensch. Um Briefe zu versenden, erhält man via SMS 414 einen Code – und ab geht die Post in den nächsten Briefkasten. Von der Bildfläche verschwindet das 1843 entstandene Postwertzeichen aber nicht. Die Marke erlebt eine Renaissance. Nicht zur Frankierung von Postsendungen, sondern als Sammler- und Anlageobjekt. Die ersten Marken der Schweiz «Zürich 4» und «Zürich 6» sowie die spätere «Basler Taube» (1847) sind bei Philatelisten beliebt.

Der Romooser Tobias Schwarzentruber hat ihr Potenzial früh entdeckt. Er beschäftigte sich schon in jungen Jahren mit Briefmarken. 2014 machte er sein Hobby zum Beruf und gründete die Firma Luzernerraute GmbH. «Als Schüler sammelte ich Figuren aus Überraschungseiern wie auch Pins und später Briefmarken», zählt er auf.

Die Sammlung im Keller neu entdeckt

Aus dem Sammler ist engagierter Händler geworden. Denn das Interesse an Briefmarken ist angestiegen, insbesondere bei der älteren Generation. «Das Briefmarkensammeln haben im letzten Jahr durch die gezwungenermassen veränderten Lebensbedingungen viele Leute neu entdeckt. Die einen haben sich an ihre Sammlung im Keller erinnert, andere sind zufällig auf den Geschmack gekommen», vermutet er.

In seinem Geschäft in Sursee berät er bei unserem Besuch eine junge Frau, die ihm fünf Alben ihres Grossvaters vorlegt. Etliche der Sammlerstücke sind 60 bis 70 Jahre alt. Schwarzentruber begutachtet die Alben. Mehr als 120 Franken könne auf dem Markt nicht gelöst werden, teilt er ihr mit. «Die Marken aus der Anfangszeit sind begehrt. Mit solchen lassen sich gute Preise erzielen und sie eignen sich als Wertanlage. Hingegen sind Sammlerstücke ab den 1960er-Jahren, die von der Post in grossen Mengen produziert wurden, eher geläufig», führt er aus. In den 1960er-Jahren war das anders. Damals belebte ein Boom den Markt und es wurden selbst geläufigere Marken ab 100 bis zu 10’000 Franken gehandelt.

Von Globi bis Roger Federer

Kaum hat die Kundin das Geschäft verlassen, treten zwei Buben und ein Mann ein: Rainer Immle (61), ein Sammler aus Boniswil und die Brüder Julian (8) und Gian Marco Guetg (10). Die Buben interessieren sich für Marken mit Flugzeugen. «Kinder sammeln gerne Motive wie Blumen, Tiere, Weltraum bis hin zu Globi oder Sportler wie Roger Federer», erklärt Schwarzentruber.

Rainer Rimle mit den beiden Enkelkindern Gian Marco (links) und Julian (rechts) Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 13. April 2021)

Der ehemalige Lehrer wünschte, dass sich junge Leute ähnlich stark für das Sammeln von Briefmarken interessieren, wie für Panini-Bilder.

«Briefmarken sind ein Hobby, bei dem auch Wissen vermittelt wird.»

So wie Julian und Gian Marco dank Briefmarken viele Flugzeugtypen kennen, kann Schwarzentruber durch die Philatelie jede Ortschaft der Schweiz geografisch einordnen.

Er stellt einen mit Marken gefüllten Karton auf den Tisch und überreicht jedem Buben ein neues Album. Er ermuntert sie, in den Marken zu wühlen, mit Hilfe eines Markenkatalogs den Wert herauszufinden und zwanzig Stück auszusuchen. Den Inhalt des Kartons kennt er nur ansatzweise. «Es dürften einige Marken dabei sein, die ein paar hundert Franken kosten. Das motiviert die Jungs», hofft er.

Sammler sind überaltert

Doch allzu sehr lassen sich junge Leute abseits der Panini-Bilder nicht fürs Sammeln motivieren, vermutet Rolf Leuthard, Zentralpräsident der Schweizer Philatelisten: «Briefmarkensammeln ist für sie nicht attraktiv. Die meisten Sammler sind zwischen 70 und 75 Jahre alt», so der 70-jährige Lostorfer. Zwar würden tatsächlich wieder mehr Leute Briefmarken sammeln, doch die meisten seien älteren Semesters und nicht in Vereinen organisiert.

Vor 20 Jahren waren 20'000 Sammler in Philatelisten-Vereinen aktiv, heute noch 4000. Neben dem Verlust des gesellschaftlichen Vereinslebens fehlen auch Mitgliederbeiträge. Die sinkende Zahl der organisierten Sammler wirkt sich auf den Markt aus. «Auch wenn es weniger Sammler in Vereinen gibt, deren Material bleibt bestehen. Die Preise sinken. Das dürfte bei 80 bis 90 Prozent der Marken so sein», schätzt Leuthard. Spitzenstücke würden aber nach wie vor Toppreise erzielen. Als Beispiel nennt er einen «Pax-Satz», früher das Paradestück für Philatelisten. Heute sei ein solcher für 200 bis 300 Franken erhältlich, einst musste man mindestens 1000 Franken bezahlen.

Doch auch heute lässt sich mit Briefmarken noch Geld verdienen. Schwarzentrubers Firma setzte 2020 drei Millionen Franken um. Im Vorjahr waren es 2,3 Millionen. Wie Angebot und Nachfrage spielen, zeigt sich vom 7. bis 9 Mai an Schwarzentrubers Briefmarkenauktion in Sursee. Erwartet werden 1000 Bietende, die vor Ort, online, schriftlich oder via Agenten Gebote abgeben können.

Auch die Vereine bleiben trotz Mitgliederschwund aktiv. Im Mai 2022 organisieren sie die Weltausstellung Helvetia in Lugano. Leuthard: «Das wird ein Glanzlicht für die Schweizer Philatelie.»