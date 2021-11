Sursee Die «Sammlung im Dialog» stellt Fragen zum institutionalisierten Sammeln Zu einem «Flirt» ganz besonderer Art kommt es im Museum Sankturbanhof in Sursee: In der neuen Ausstellung «Sammlung im Dialog» tritt auch mal eine silberne Marienkrone oder ein gusseiserner Ofen von anno dazumal einen ungewohnten Dialog mit Zeitgenössischem. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 06.11.2021, 14.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Co-Kuratorinnen Sarah Wirth und Barbara Ruf sowie Sebastian Utzni, Co-Leiter BA Kunst & Vermittlung HSLU. (von links)

Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 5. November 2021)

Der Mensch fristete über lange Zeit sein Dasein als «Jäger und Sammler». Das Sammeln scheint ihm auf die Gene geschrieben, denn es wird nach wie vor gesammelt, von Gemälden und anderen Kunstwerken über Schallplatten, Briefmarken, zu Paninibildchen und was auch immer. Die Sammellust macht auch vor dem Staat nicht halt. So sammelt etwa die Stadt Sursee seit Generationen Gemälde, Skulpturen und weitere Objekte, die dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend als «Kunst» oder als Zeitzeugnis für «wertvoll oder erhaltungswürdig» eingestuft werden. Der Bestand der Stadt umfasst einen Zeitraum von 400 Jahren.

Im Auftrag der Stadt Sursee betreut die Stiftung Sankturbanhof diese Sammlung. Einige der Objekte schmücken leihweise die Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, ein Grossteil der Sammlung ruht aber im Depot oder im Archiv. «Ruhte» muss man aktuell eher sagen. Einige Gegenstände und Gemälde sind soeben ans Licht geholt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Verantwortlich dafür ist das Museum Sankturbanhof, konkret die beiden Kuratorinnen und Co-Leiterinnen Barbara Ruf und Sarah Wirth.

Gewehr, Pendulen und ein Stierkopf

«Sammlung im Dialog» heisst die Ausstellung, die am Freitag eröffnet wurde. Es ist ein Dialog der ganz besonderen Art. Der Gang durch die Ausstellungsräume zeigt: Da gibt es Ungewohntes und viel Überraschendes zu entdecken. Die Ausstellung erinnert in ihrer Form an ein zugänglich gemachtes Depot. Die ausgestellten Objekte begegnen den Besuchenden in unerwarteter Weise, scheinbar bunt gemischt. «Ein Sammelsurium» ist man erst geneigt zu denken. Da sind alte Pendulen und Gewehre, da ist die silberne Marienkrone und der Messkelch, und da sind Skier aus den 50er Jahren auch der einstige Fassadenschmuck aus dem alten Schlachthof mit dem Stierkopf.

Ein Sammelsurium, das miteinander in Dialog tritt. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 5. November 2021)

Es zeigt sich bald – das vermeintliche Wirrwarr ist sehr wohl organisiert und es steckt System in der Anordnung des Ausgestellten. Scheinbar sich fremden Nachbarschaften von Werken und Objekten sind gewollt und sie geraten durch ihr Neben- und Miteinander in einen beabsichtigten Dialog, ins Zwiegespräch, auch in Auseinandersetzung. Spannend und überraschend ist es auch darum, weil sich so Einstiges mit Heutigem misst, ergänzt oder gar vereint. Als eine Art «Flirt» über die Zeiten hinweg könnte das auch mal gesehen werden. Dieser spannendende und oft herausfordernde Dialog hat sich gerade durch ein anders konkretes Zusammengehen ergeben – durch die Kooperation vom Museum Sankturbanhof mit der Hochschule Luzern – Design (HSLU – Design & Kunst). Die beiden Institutionen haben sich nämlich für diese Ausstellung zusammengetan.

Ungewohnt und auch mal frech

«Eine megacoole Anfrage war das für uns», sagt Sebastian Utzni von der HSLU dazu. Die Studierenden haben sich von der Herausforderung, Neues zum Bisherigen zu kreieren, offensichtlich beflügeln lassen. Die Anfrage um Mitarbeit wurde originell, kreativ, «cool» und auch mal frisch-frech quittiert. Ein «Bild» davon kann man sich bereits beim Museumseingang machen: Nein, die beiden Frauen mit dem Kind auf den Armen sind nicht irgendwer - die Kunststudentin Noëmi Gamma sieht diese vielmehr als Gegenpart zum klassischen Marienbildern und den «schwebenden Objekten» auf den «Bildschirmen im Mini-Format» im Foyer liegen vorhandene Skulpturen zugrunde. Noah Ismail Wyss hat sie miteinander arrangiert und verbunden und dann digitalisiert. Die Besucher können sich vom Ergebnis dieser Symbiose überraschen lassen.

Das Schaffen der Studenten und die Gestaltung der Ausstellung wird begleitet von grundsätzlichen Fragen zum institutionalisiertem Sammeln, Archivieren und Forschen. Eine wichtige Erkenntnis, die sich bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Themenbereich «Sammeln» bei den Beteiligten herausschälte:

«Es zeigte sich, das ist nicht einfach ‹altes Zeugs› und es steht nicht ‹im luftleeren Raum›. Da steckt vielmehr eine Geschichte dahinter»,

sagen die Kuratorinnen