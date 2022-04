Ampeln statt Kreisel: Kanton Luzern verteidigt Pläne in Sursee

Sursee «Ein Ausbau des Strassennetzes kann das Wachstum nicht auffangen» – Kanton Luzern verteidigt Ampel-Pläne In Sursee sollen statt Kreisel künftig Lichtsignalanlagen gebaut werden. Das löst teilweise Skepsis aus. Zudem erteilt der Kanton neuen Autobahnanschlüssen eine Absage. Reto Bieri Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Der Chotten-Kreisel soll einer Kreuzung mit Ampelanlagen weichen. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 29. April 2022)

In und um Sursee sind die Strassen in den Stosszeiten oft verstopft, es kommt zu Staus. Schon länger sucht die Region nach Lösungen. Im März hat der Kanton bei den betroffenen Gemeinden einen Bericht zur Optimierung des Gesamtverkehrs in die Vernehmlassung gegeben. Die Details sind noch nicht bekannt – ausser, dass der Kanton sieben Verkehrskreisel zu Kreuzungen mit Ampeln umbauen will. Noch ist unklar, was die Gemeinden davon halten. Weil es sich um einen Systemwechsel handelt, wollen sie sich mehr Zeit für ihre Vernehmlassungsantwort geben.

Die Bevölkerung beurteilt die Ampel-Pläne eher kritisch; zumindest deuten Leserbriefe in unserer Zeitung darauf hin. So bezeichnete es ein Schreibender als Fakt, dass sich mit Ampeln, Prioritätsschaltungen für den ÖV und Velospuren keine Verkehrsentlastung erreichen lasse. Zudem habe der Umbau des Kreisels Chotten vor sechs Jahren seine Wirkung verfehlt, die Staus seien grösser geworden.

Dem entgegnet Joana Büchler, Sprecherin des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement: «Durch Lichtsignalanlagen kann eine gezielte Steuerung des Verkehrs erreicht werden, was mit den Kreiseln nicht möglich ist. Diese kommen schon heute regelmässig an ihre Kapazitätsgrenzen.» Der neue Bericht gehe von der Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2040 aus, wo mehr Verkehr als heute erwartet werde. «Der öffentliche Verkehr dabei spielt eine zentrale Rolle, er muss attraktiv und pünktlich sein können. Mit einem reinen Ausbau des Strassennetzes kann und soll das Mobilitätswachstum nicht aufgefangen werden», so Büchler.

Der Umbau des Kreisel Chotten vor sechs Jahren sei eine Einzel- und Sofortmassnahme gewesen, welche die Verlustzeiten des ÖV reduziert und die Sicherheit für den Fuss- und Veloverkehr erhöht habe, so Büchler. Die ersten Planungen würden allerdings rund 18 Jahre zurückliegen. Damals seien noch nicht alle Knoten entlang der Ring- und Surentalstrasse ausgelastet gewesen. «Die damals angenommene Prognose ist nun erreicht», so Büchler.

Kreisel wurden zwischen 1995 und 2006 gebaut Insgesamt sieben Verkehrskreisel will der Kanton wieder zu Lichtsignalanlagen umbauen, wovon vier auf Gemeindegebiet von Sursee liegen und drei in Schenkon. Die Kreisel wurden zwischen 1995 (Zellfeld) und 2006 (Schlottermilch) erbaut (siehe Tabelle). Zu den Baukosten kann der Kanton nur unvollständige Angaben machen. Grund: «Die Kreisel wurden jeweils im Rahmen von Strassensanierungsprojekten erstellt. Dabei werden die Baukosten für die Kreisel nicht separat erfasst», sagt Joana Büchler vom BUWD. Konkrete Zahlen gibt es zum Umbau des Kreisels Chotten von 2016 (4,3 Millionen Franken), zum Kreisel Schlottermilch (1,5 Millionen) und zum Kreisel Zellfeld (610’000). Beim Kreisel Bifang wurden die Kosten nach Auskunft von Sursee zwischen der Stadt, dem Bund und dem Kanton aufgeteilt.

Dennoch: Hätte man die Probleme nicht bereits vor sechs Jahren erkennen und sich den rund 4,3 Millionen Franken teuren Chotten-Umbau sparen können? «Die Planung eines Kreisels fängt viele Jahre vor dem Bau an», sagt Joana Büchler. «Anders als beim Umbau des Kreisels Chotten untersucht der aktuelle Bericht das Gesamtverkehrssystem Sursee, also das Zusammenspiel aller Verkehrsknoten mit dem Horizont 2040 und später. In der Gesamtbetrachtung macht es Sinn, alle stark belasteten Kreisel in Knoten mit Lichtsignalanlagen umzubauen, um die bestehende Infrastruktur zu optimieren und einen bestmöglichen Verkehrsfluss auch zu den Stosszeiten zu ermöglichen.»

Neuer Autobahnanschluss bringt ökologische Nachteile

Und warum zieht der Kanton, wie es ein Leserbriefschreiber vorschlägt, keine Umfahrungsstrasse und einen Autobahnanschluss nordwestlich von Sursee in Betracht? «Weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis tief ist», so Büchler. Der schwachen verkehrlichen Wirkung stünden grosse ökologische Nachteile gegenüber. Büchler:

«Auch ist die politische und wirtschaftliche Machbarkeit einer solchen Lösung im Gebiet der Gemeinden Sursee, Schenkon, Geuensee, Knutwil und Mauensee fraglich.»

Auch einen neuen Autobahnanschluss in Schenkon haben die Planer verworfen: «Die Entlastungswirkung entlang der Ring- und Surentalstrasse ist sehr gering und rechtfertigt die hohen Kosten nicht. Der Verkehr wird nur verlagert und es entsteht eine massive Schneise im Siedlungsgebiet.» Bereits 2017 habe der Gemeindeverband Sursee Plus in einem Konzept zahlreiche Umfahrungsvarianten und Autobahnanschlüsse auf ihren Nutzen überprüft und nachgewiesen, dass Umfahrungen oder neue Autobahnanschlüsse nicht zielführend seien.

