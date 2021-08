Eltern-Burnout: Verein (H)AUSZEIT startet Crowdfunding

Sursee Eltern-Burn-out: Neuer Verein will gestressten Mamis und Papis einen Zufluchtsort bieten Wer bei der Erziehung an seine Grenzen stösst, soll in Sursee eine Auszeit nehmen können. Ein solches Angebot gibt es hierzulande kaum. Nun sammelt der Non-Profit-Verein «(H)AUSZEIT mit Herz» Geld für die Startfinanzierung – namhafte Partner sind bereits an Bord. Niels Jost 19.08.2021, 11.30 Uhr

Mitglieder des Vereins «(H)AUSZEIT» in Sursee (von links): Urs Fürling, Sévérine Bächtold, Beatrice Baumeler, Petra Tüscher und Miranda Brügger. Bild: PD

Postnatale Depression, hektischer Familienalltag, verhaltensauffällige Kinder, Probleme in der Beziehung, plötzliche Krankheit. Es gibt viele Situationen, in denen Eltern an ihre Grenzen stossen. Um sie vor einem Burn-out zu bewahren, möchte der Non-Profit-Verein «(H)AUSZEIT mit Herz» ein neues Angebot schaffen. An der Pilatusstrasse 24, einem kleinen Haus nahe des Surseer Bahnhofs, sollen Mütter und Väter ab Januar 2022 eine Auszeit nehmen, sich neu orientieren und Kraft für den künftigen Alltag tanken können.

Der Verein bietet vorerst vier Einzelzimmer mit einer 24-Stunden-Betreuung an. Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen drei Tagen und sechs Wochen. Nach einem Aufnahmegespräch wird den ausgebrannten Mamis und Papis ein Programm aus verschiedenen Aktivitäten und Therapien zusammengestellt. Dazu gehören kreatives Gestalten, Sport, Erziehungsberatung sowie Osteopathie und Massagen durch Fachpersonen. «Und wer einfach mal ausschlafen, einen Tag im Bett liegen und ein Buch lesen möchte, der findet bei uns den nötigen Freiraum», sagt Initiantin Sévérine Bächtold.

Die Oberkircherin ist selbstständige Yoga-Lehrerin, Craniosacrale Osteopathin, Traumatherapeutin und hat eine Ausbildung für prä- und postnatale Geburtstherapie absolviert. Sie begegne immer wieder Eltern, die erschöpft seien. «Viele sagen, sie wären froh gewesen um ein solches Angebot.»

«Wollen schnell und unbürokratisch helfen»

Vergleichbare Projekte kennt die Mutter von vier Kindern und einem Pflegekind nur aus Deutschland. Weil ein dortiger Aufenthalt zunächst vom Hausarzt bei der Krankenkasse beantragt werden müsse, dauere es oft zu lange, bis Eltern Hilfe in Anspruch nehmen könnten. «Unser Ziel ist es, schnell und unbürokratisch zu helfen», sagt Bächtold.

Im Unterschied zu herkömmlichen Angeboten wie Mütterhäusern wird dem Elternteil bewusst Abstand zu den Kindern eingeräumt. Kann deren Betreuung zu Hause dann nicht durch das private Umfeld sichergestellt werden, springen namhafte Partner ein. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit dem Rotkäppchendienst des Schweizerischen Roten Kreuzes, der Luzerner Quartierhilfe Zeitgut sowie seniorsatwork.ch.

Die Vereinsmitglieder selber engagieren sich ehrenamtlich. Zum Kernteam gehören neben Sévérine Bächtold noch Iris Reinert, Petra Tüschler und Urs Fürling – allesamt aus der Sursee und Umgebung, allesamt Eltern. Sie können auf die Hilfe diverser Fachpersonen zählen, wie Ärzten, Finanzberater, Pflegefachfrauen oder einer Stillberaterin.

Mindestens 40'000 Franken für Startfinanzierung

Für die Startfinanzierung sammelt der Verein nun Spenden. Bis Mitte Oktober läuft auf lokalhelden.ch ein Crowdfunding. Die Finanzierungsschwelle liegt bei 40'000 Franken. Damit könnte das Projekt ein Jahr finanziert werden. Ziel sei es aber, 80'000 Franken zu sammeln, womit «(H)AUSZEIT» über drei Jahre aufgebaut werden könnte.

Danach soll das Angebot selbsttragend sein. Je nach Einkommen kostet eine Nacht zwischen 150 und 350 Franken, inklusive Verpflegung und Aktivitäten. Vorgesehen ist zudem ein Fonds, mit dem die Kosten für finanziell benachteiligte Familien übernommen werden können.

Im ersten Betriebsjahr werden 146 Übernachtungen angestrebt, im dritten sollen es etwa 260 sein. «Wir rechnen mit einer gewissen Anlaufzeit», sagt Bächtold. Sie ist zuversichtlich: «Ich habe viele positive Rückmeldungen und sogar schon Anfragen von Eltern erhalten.»

Experten begrüssen Idee aus Sursee

Auch innerhalb der Branche stösst die Idee auf offene Ohren. «Es gibt zu wenige Angebote, die Eltern und Kinder entlasten», sagt Yvonne Müller, Co-Leiterin des «Elternnotrufs». Der Verein berät Eltern, Familien und Bezugspersonen rund um die Uhr, auch zu Alltagsthemen. Müller beobachtet, dass viele Mütter und Väter unter Erschöpfung leiden – unabhängig vom Alter ihrer Kinder. «Eltern haben heutzutage hohe Erwartungen an sich selbst. Dabei muss man lernen, auch die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen.» Der erste wichtige Schritt sei, das Gespräch zu suchen. «Ich staune immer wieder, wie lange Eltern damit zuwarten. Dabei braucht es oft gar nicht viel, um die Situation zu verbessern.»

Dieselbe Erfahrung macht Daniel Berger, Vorstandsmitglied vom «KiEl Fachverband», einer Initiative von «KindEltern»-Institutionen in der Schweiz. «Viele schämen sich, über ihre Erschöpfung zu sprechen oder denken, sie seien schlechte Eltern. Dabei ist es sehr wichtig, sich früh Hilfe zu holen.» Oft würden bereits ambulante Massnahmen helfen. Erst wenn diese ausgeschöpft seien, kämen stationäre Angebote in Frage. Ein solches wie in Sursee würde Berger begrüssen. «Das Projekt könnte eine Angebotslücke schliessen.»