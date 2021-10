Essen und Trinken: In Sursee öffnet Theo's Gastropub

Sursee «Es ist eine Mischung aus Restaurant und Bar»: Nach fünfmonatiger Umbauphase eröffnet Theo's Gastropub Die Geschäftsleitung des Schenkoner Restaurants OX'n realisiert in Sursee ein zweites Projekt. Das «Theo's» soll das Konzept des Gastropubs in die Region bringen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 28.10.2021, 11.15 Uhr

Es kehrt wieder Leben in die Lokalität an der Centralstrasse 9 in Sursee. Im ehemaligen Restaurant amrein'S wird am 1. November Theo's Gastropub eröffnen. Geführt wird es von der OX’n Gastro AG, zu welcher auch das Restaurant OX'n in Schenkon gehört. Dahinter stecken das Ehepaar Katharina und Sebastian Rensing sowie dessen Bruder Samuel Rensing.

Die Geschäftsleitung im «Theo's», bestehend aus Sebastian, Katharina und Samuel Rensing. Bild: PD

«Es läuft gut im ‹OX'n›, weswegen wir Kapazität für ein zweites Projekt haben. Und weil das Lokal ebenfalls in der Region liegt, passt dies vom Konzept her optimal», sagt Katharina Rensing. Das «Theo's» soll aber nicht ein Abklatsch des Schenkoner Restaurants sein. «Während im ‹OX'n› Fine Dining angesagt ist, wird Theo's Gastropub eine Mischung aus Restaurant und Bar», sagt die Niederbayerin. Gastropubs seien in der Region noch weitgehend unbekannt, im Ausland aber gang und gäbe:

«Wir kennen das Konzept vor allem aus England und wollten dies nach Sursee bringen. Es ist aber nicht mit einer Sportbar mit Fernsehern zu vergleichen, sondern eher ein Treffpunkt für einen kulinarisch genussvollen Abend in schönem Ambiente.»

Gerichte zum Teilen

Mittags gebe es à la carte – eine kleine Karte mit Klassikern wie Rindsentrecôte mit Café de Paris und Pommes Frites – und am Abend Gerichte zum Teilen. Dabei würden in der Tischmitte diverse kalte und warme Speisen für alle platziert. «Am Abend können aber auch Menus von der Bar-Karte bestellt werden. Ausserdem haben wir eine kleine Weinkarte zusammengestellt», sagt Rensing.

Die Gäste können das «Theo's» auch einfach für einen Drink besuchen. Dazu wurde eine Lounge mit Sofas eingerichtet. Das ist jedoch nicht die einzige Veränderung gegenüber der vorherigen Ausstattung, die Geschäftsleitung hat das Lokal in den letzten fünf Monaten nämlich komplett umgebaut. «Die Küche und die Toiletten sind noch identisch, aber im Gästebereich ist alles neu. Die Bar ist nicht mehr zweiteilig und daher recht markant. Die Einrichtung ist anders, es wurden kleine Wände reingezogen und die schweren Regale wurden entfernt, damit die Gäste mehr Platz haben», sagt die 32-Jährige.

Blick in das Gastropub mit der neuen Einrichtung. Bild: PD

Der Name war ursprünglich der Arbeitstitel

Um beide Lokale – das «Theo's» und den «OX'n» – gleichzeitig führen zu können, teilt sich die Geschäftsleitung auf: Sebastian Rensing wird weiterhin in Schenkon als Küchenchef tätig bleiben und Samuel Rensing das Personal von beiden Restaurants koordinieren. Katharina Rensing wird ebenfalls an zwei Standorten für den Service zuständig sein. Zur Verstärkung wurden Basil Troxler als Küchenchef und Anina Fehlmann als Serviceleiterin im «Theo's» eingesetzt. «Die beiden haben früher bereits für uns gearbeitet und sind nun, um einige Erfahrungen reicher, wieder zurückgekehrt», freut sich Katharina Rensing.

Und warum überhaupt der Name Theo? Die Inhaberin lacht. «Das ist ein Fantasiename und war unser Arbeitstitel. Irgendwann haben wir beschlossen, dass wir ihn einfach so lassen.»

Hinweis: Das «Theo's» ist von Dienstag bis Freitag jeweils mittags und abends sowie am Samstagnachmittag und -abend geöffnet. Weitere Infos unter www.theos-gastropub.ch

