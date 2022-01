Sursee Für das hölzerne Dutzend bleibt das Highlight aus Mit zwölf seiner Masken wollte René Ulrich am Wey-Umzug wildern. Weil die Fasnacht nicht wie geplant stattfindet, improvisiert der Surseer in einer Beiz. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Wey-Umzüge in Luzern sind für mich der Höhepunkt der Fasnacht. Wir reihen uns meistens zu zweit als Wilde ein. Es gibt da ein paar einwandfreie Gelegenheiten während des Umzugs, um sich einzuordnen. Bis jetzt waren wir mit unseren Outfits immer willkommen», beschreibt René Ulrich seine wenigen, aber gezielten Einsätze an der Fasnacht.

René Ulrich mit zwölf seiner Masken vor dem Restaurant Wyhof in Sursee Bild: Pius Amrein (17. Januar 2022)

Der 60-jährige Mechaniker aus Sursee liebt es, sich anonym hinter seiner Holzmaske unter die Menge zu mischen oder durch die Gassen zu streifen. Dies tut er meistens zusammen mit seiner Frau Isabel, in selbst hergestellten Holzmasken und Kostümen. Im Jahr 2020 war das Paar mit weissen Masken und Kostümen unterwegs.

René Ulrich als wildes Sujet am Wey-Umzug 2020. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Damals nahmen sie aber zuerst in Willisau und auch in Sursee an den Umzügen teil. Als Probeläufe, wie sie sagen. «Die Reaktionen der Leute motivieren mich, jedes Jahr neue Werke anzufertigen», sagt René Ulrich.

Passioniert seit der Kindheit

Irgendwie lag es auf der Hand, dass das Bauen von Masken sein grosses Hobby wurde. Fasnächtler war Ulrich schon als kleiner Bub. Und im Teenageralter nahm die Leidenschaft noch zu. Vom Pöstler durfte er sich die ersten Masken leihen, um bei den Maskenbällen eine gute Figur abzugeben. Bald aber entdeckte er von seinem Vater das Schnitzen als Handwerk. «In seiner Bude lagen immer Messer und Schneidewerkzeuge griffbereit auf der Werkbank, so versuchte ich mich mit Werkzeug und Holz und fertigte als erstes eine Hexenmaske an», berichtet er. Der geschickte Bursche merkte bald, dass er Talent dafür besitzt.

Einige Masken hat er als Frau und Mann gebaut. Bild: Pius Amrein (Sursee, 17. Januar 2022)

Heute fertigt er für die Fasnacht Krampusmasken aus Lindenholz an. «Inspiriert haben mich vor zehn Jahren an einem Umzug in Bern die Schnapslochgeister aus Welschenrohr (SO). Ich besorgte mir echte Antilopenhörner und legte los.» Inzwischen hat er rund ein Dutzend solcher Masken angefertigt, jedes Jahr eine, seit drei Jahren aber stellt er jeweils ein Paar her. Zu seinem 60. Geburtstag wollte ihn seine Familie speziell beschenken. «Die Idee war, dass meine ganze Familie mit meinen Masken als Wilde am Umzug teilnimmt. Das wäre ein toller Moment gewesen. Vor allem deshalb, weil ich der einzige Fasnächtler bin. Die anderen wären nur mir zuliebe mitgekommen. Aber wie wir wissen, wurde daraus nichts», sagt René Ulrich, ohne dass er deswegen traurig wäre.

Schon damals ein Wilder: René Ulrich am Güdismontag 2016 in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (8. Februar 2016)

Die Alternative mit einer wilden Teilnahme am Fasnachtsumzug im Jahr 2022 wird ebenso ins Wasser fallen, sodass Ulrich sei hölzernes Dutzend anderweitig einsetzten wird. Und zwar in Form einer Ausstellung im Restaurant Wyhof in Sursee. Die schaurig schönen Werke werden ab dem 18. Januar für ein paar Wochen in der Gaststube präsentiert. Wobei die Initiative nicht von René Ulrich selber stammt. Die hatte sein Göttibub Sven Stalder, Street-Art-Künstler aus Sursee. «Es ist doch schade, wenn René derart viel Zeit investiert, und danach niemand davon profitieren kann. So etwas muss man doch den Leuten zeigen», sagt Stalder. René Ulrich würde seine Masken zwar auch gerne zeigen, er bleibt aber lieber im Hintergrund, beziehungsweise unter der Maske.

Nachtschichten gehören dazu

Sein Aufwand ist beträchtlich. Ulrich arbeitet Vollzeit als Produktionsplaner in einer mechanischen Werkstatt. Der fleissige Mann steht jedoch nicht selten mitten in der Nacht auf und begibt sich lange vor Arbeitsbeginn in seine kleine Werkstatt, wo er seinem Hobby nachgeht. «Eigentlich bearbeite ich fast täglich Holz. Dabei kann ich mich entspannen», sagt er.

Längst hat er seine Palette weiter entwickelt. Der Motorradfahrer hat zum Beispiel vier Harley-Davidson-Holzmodelle und eine Yamaha hergestellt, die verblüffend detailliert verarbeitet sind. «Für mich als Harley-Fahrer und Mechaniker ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Teile exakt und detailgetreu verarbeitet werden», erklärt er. Aber auch Prominente wie die «Rolling Stones» oder Gene Simmons von den Rockgruppe «Kiss» hat er aus Holz geschnitzt. Totenköpfe hat er ebenso hergestellt wie auch Krippenfiguren oder aber Bilder in Form von Reliefs.

Wie René Ulrichs Auftritte an der heurigen Fasnacht vonstattengehen, ist offen. «Im dümmsten Fall arbeite ich am Güdismontag. Wenn keine Fasnacht stattfindet, muss ich auch nicht freinehmen!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen