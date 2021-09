Sursee Gastronomen wollen mit der Installation eines Testcenters das Städtli neu beleben Seit der 3G-Regel ist die Stadt gefühlt wie ausgestorben. Nun wird dieser Umstand bekämpft – die vermeintliche Lösung bringt ein Wohnwagen. Roger Rüegger 30.09.2021, 21.17 Uhr

Zurzeit stellt das Leben für manche Leute organisatorisch eine Herausforderung dar. Stichworte 3G-Regel und Zertifikatspflicht. Wer nicht über ein längerfristig gültiges Zertifikat verfügt, muss sich regelmässig testen lassen. Zumindest wer Beizen, Kinos oder grössere Anlässe besuchen will.

Surseer Gastronomen in ihrem Covid-Testcenter: Adrian Oehen (links) und Andy Stöckli sowie sitzend Nuno Domingues. Bild: Pius Amrein (Sursee, 30. September 2021)

Dass dies etliche Personen nicht können oder wollen, ist hauptsächlich in der Gastronomiebranche spürbar. In Sursee etwa war der Besuch in Restaurants und Bars am letzten Wochenende äusserst überschaubar, was nun einige Gastrobetreiber dazu veranlasste, die Situation umgehend zu ändern. «Sursee ist im Moment praktisch leer. Besonders an den Wochenenden hat es seit der 3G-Regel deutlich weniger Publikum in der Stadt, im Gegensatz zu früher. Deshalb haben wir ein Testcenter organisiert, um den Leuten zu ermöglichen, sich ohne Voranmeldung und vorerst noch gratis einem Test zu unterziehen», sagt Andy Stöckli, Inhaber des «Craftwerk», stellvertretend für die Surseer Gastroszene.

Alle sollen profitieren

Zusammen mit Adrian Oehen, Leiter Gastronomie El Mosquito, hat Stöckli die Idee des Testcenters kurzerhand umgesetzt. Dabei geht es nicht in erster Linie um die beiden Betriebe, wie Stöckli betont. «Alle sollen profitieren. In der aktuellen Situation fühlen sich einige Menschen in ihrem Handeln benachteiligt. Mit einem Testcenter ist es einfach, ein Zertifikat zu erlangen. Die Leute können sich frei bewegen und dem Gewerbe wird das Leben auch erleichtert», unterstreicht er.

Das Testcenter in Sursee ist am Donnerstag am Märtplatz installiert worden. Es wird von 17 bis 21 Uhr betrieben – vorerst von Donnerstag bis Samstag. Am ersten Abend kamen laut den Organisatoren um die 70 Personen. Die Tests müssen nicht von den getesteten Personen an Ort und Stelle beglichen werden, weshalb es wichtig ist, die Krankenkassenkarte und einen gültigen Ausweis vorzuweisen. Das Covid-Zertifikat wird nach erfolgtem negativen Testresultat direkt ausgestellt.

Empfohlen wird, die Gratis-App auf dem Mobilgerät zu installieren. Getestet wird in einem Airstream-Wohnwagen, der am Rande des Parkplatzes platziert ist. Sollten die Tests demnächst kostenpflichtig werden, erhalten die Leute, die sich testen lassen, einen 5-Franken-Gutschein, der in allen Gastronomiebetrieben in Sursee einlösbar ist.

Nach verhaltenem Start läufts in Rothenburg

Bereits vor zwei Wochen hat Dany Kunz auf dem Gelände des Ace Cafe in Rothenburg ein Testcenter installiert. Der Start am ersten Wochenende war gut, Werktags eher verhalten, wie er gegenüber unserer Zeitung vor einer Woche sagte. Inzwischen hat die Geschichte via Mundpropaganda und vor allen auf den sozialen Medien die Runde gemacht, weshalb die Frequenz inzwischen recht gross ist.

Am vergangenen Samstag liessen sich laut Kunz 260 Personen testen, an Wochentagen seien es zwischen 60 und 100. Er betont, dass es sich dabei nicht nur um Besucherinnen und Besucher des Ace Cafe handelte, sondern dass sich sämtliche Gesellschaftsschichten für Tests anstellen würden, wobei man nie länger als eine halbe Stunde Wartezeit einrechnen müsse. «Das Testcenter haben wir losgelöst vom Ace Cafe installiert. Es gibt im Industriegebiet zahlreiche Leute, die das Angebot unabhängig von einem Besuch bei uns nutzen», so Kunz.