Sursee Kind angefahren: Gesuchter Lieferwagenfahrer hat sich gemeldet Bei einem Unfall in Sursee hat sich ein Mädchen verletzt. Nun hat sich der gesuchte Lieferwagenlenker gemeldet. Aktualisiert 17.12.2020, 10.17 Uhr

(stg) Am 7. Dezember nach 7.45 Uhr war eine 12-jährige Velofahrerin auf der Allmendstrasse in Sursee Richtung Moosgasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein unbekannter Lenker eines Lieferwagens mit angekoppeltem Transportanhänger durch die Zeughausstrasse und wollte in die Allmendstrasse abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit der Velofahrerin. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der unbekannte Mann weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Velofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, wie die Luzerner Polizei mitteilt.