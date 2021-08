Sursee Mechaniker Markus flickt in seiner Werkstatt auf Rädern fast alles mit Rädern Beim ehemaligen Restaurant Bahnhof werden neuerdings Velos repariert, verkauft und eingetauscht. Als Werkstätten dient dem Betreiber Markus Hostettler unter anderem ein Kühlanhänger. Roger Rüegger 23.08.2021, 11.30 Uhr

Markus Hostettler in einem seiner Anhänger auf dem Areal des früheren Restaurants Bahnhof – beim Bahnhof. Bild: Pius Amrein (Sursee, 13. August 2021)

Die Umzäunung des Geländes beim unbewohnten alten Restaurant Bahnhof in Sursee ist arg verwittert. Die Lücken bei den Stellen, wo die Zaunbretter den Halt verloren haben, sind durch alte Velos geschlossen worden. Es wirkt, je nach Auge des Betrachters, von behelfsmässig bis originell. Letzteres trifft wahrscheinlich eher zu, weil der neue Mieter in Velo macht.

Will heissen, auf dem Platz stehen zahlreiche neuere und ältere Velos, die zu erwerben sind oder aber repariert werden müssen. In einem alten Verkaufsanhänger mit geöffnetem Seitenladen schraubt ein Mechaniker an einem roten Eddy Merckx Bike, das an einem speziellen Velolift befestigt ist. «Der Rahmen des Bikes war beschädigt, weshalb beim Schalten die Kette rausgesprungen ist. Ich konnte die Stelle schweissen, die Maschine läuft nun wieder einwandfrei», beschreibt Markus Hostettler die Reparaturarbeit.

Der 58-jährige gelernte Maschinenmechaniker ist seit dem 19. Juli mit seinen zwei Fahrnisbauten auf dem Gelände aktiv. Er legt Wert auf diese Bezeichnung und betont, dass sein Betrieb keine mobile Velowerkstatt sei, auch wenn die beiden Werkstätten auf Rädern stehen.

Am Morgen bringen, abends repariert abholen

Einen geeigneteren Standort als jener an der Centralstrasse gegenüber den Veloabstellplätzen beim Bahnhof gibt es für die Firma «2 Rad Plus Sursee» wohl nicht. Oder wie beurteilen Sie die Lage Herr Hostettler? Der Velomechaniker nickt und zählt auf: «Heute Morgen haben rund ein Dutzend Pendler ihre Fahrräder bei mir abgestellt. Die meisten brauchen einen neuen Schlauch, einigen muss ich das Licht reparieren oder andere kleinere Reparaturen anbringen. Am Abend sind alle Räder wieder fahrbereit», schildert Hostettler bei unserem Besuch am letzten Donnerstag, wie ein Arbeitstag in etwa aussieht.

In seinem Werkstattwagen ist ein auffällig grosser Bildschirm installiert. Nach getaner Arbeit tippt Hostettler in einem Programm seine Tätigkeit gut sichtbar für die Kundschaft ein und druckt danach die Rechnung aus. «Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Die Arbeit an einem Velo ist mit der Rechnung und der sofortigen Bezahlung abgeschlossen. Wenn ich den Arbeitsplatz am Abend verlasse, bleiben keine Pendenzen liegen, der neue Tag fängt immer bei null an», erklärt er seine Philosophie.

Markus Hostettler in einem seiner Anhänger auf dem Areal der früheren Bahnhöfli-Beiz beim Bahnhof in Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 13. August 2021)

Geplante Überbauung wurde von den Stimmbürgern abgelehnt

Während er dem Besuch einen Einblick in sein bisheriges Leben und auch in seine künftigen Absichten gewährt, erscheint der Besitzer des Eddy Merckx Bike: Laslo Niffeler heisst der junge Mann aus Mauensee. Hostettler gibt ihm unaufgefordert Auskunft über das Problem, das bestand, und er beschrieb detailliert, wie er den Rahmen bearbeitete. Hostettler informierte Niffeler deshalb darüber, falls ihn ein anderer Velomechaniker auf die Schweissarbeiten ansprechen würde. Der junge Bursche drehte eine Proberunde und kehrte zufrieden zurück. «Prima, die Kette bleibt drin, es fährt sich gut. Wenn du hier in Sursee bleibst, muss ich keine andere Velowerkstatt suchen und erklären, was für Reparaturen durchgeführt wurden», sagt er, bezahlt und fährt davon.

Die Chance, dass Hostettler mit seinem Geschäft noch eine Weile auf dem Gelände bleiben wird, ist gross. Die Stimmberechtigten haben im Juni 2020 die geplante Überbauung an diesem Standort abgelehnt.

Jene Velofahrenden, die erst nach Hostettlers Feierabend in Sursee eintreffen, finden ihr repariertes Zweirad gesichert mit einem Zahlenschloss vor. «Sobald sie die Rechnung per Twint bezahlt haben, wird ihnen per E-Mail oder SMS ein Zahlencode zugestellt. Das Schloss können sie behalten», sagt Hostettler, der gelernter Maschinenmechaniker und Werkzeugmacher ist.

Beim Velo-Boom Töffliteile gekauft

Selbstständig machte sich der Techniker, der die Berufslehre in der Uhrenindustrie absolvierte und in etlichen Betrieben in der Entwicklung tätig war, erst in diesem Jahr. Warum so spät und warum als Velomechaniker? «Neben Velos bin ich auch stark mit Töffli und Vespas engagiert. Mit dem Velo-Boom in den 80er-Jahren fiel der Töfflimarkt zusammen. Ich kaufte damals alles ein, was ich als interessant betrachtete. Heute kann ich unter anderem auf mehrere brandneue Maxi zurückgreifen, die noch original verpackt sind. Ich habe dies damals als Altersvorsorge geplant, nun geht es darum, mit möglichst wenig Fixkosten einen maximalen Service zu bieten, dann rechne ich mir gute Chancen auf dem Markt aus.» Für Velo habe er sich entschieden, weil sein Grossvater in Deitingen eine Velowerkstatt betrieben habe.

«Ich bin also vorbelastet. Der alte Mann sagte damals zu mir, ich solle zuerst einen richtigen Beruf lernen, weil die Zukunft als Velomechaniker zu unsicher sei.»

Bei «2 Rad Plus Sursee» wird kein Unterschied zwischen neuen und alten Velos gemacht. Auch die Marke und die technischen Unterschiede sind Hostettler egal. «Hier wird alles an Fahrrädern repariert. Ich bin ein Allrounder. Wer sein Velo auf dem Platz verkaufen oder eintauschen will, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse», betont er.

In Zukunft will er neben der Reparatur von Velos und Töfflis sowie Vespas – und damit sind ausschliesslich Roller dieser Marke gemeint – auch Akkugeräte für E-Bikes reparieren. «Ich stehe in Verhandlungen mit einem Anbieter, der hochwertige Produkte vertreibt. Diese werden nicht in China hergestellt», verrät Hostettler.

Weitere Projekte hat er auch im Bereich der Infrastruktur aufgegleist. Seine beiden Anhänger will er gelegentlich durch einen ausrangierten Gelenkbus ersetzen, der allerdings betriebsbereit und auch vorgeführt ist. Den Grossteil der Inneneinrichtung hat er selber hergestellt. Unter anderem auch die Velolifte, die man übrigens auch bei ihm kaufen kann. Das ist aber eine andere Geschichte. Vorerst muss der Mann noch rund ein Dutzend Schläuche montieren, wir lassen ihn arbeiten.