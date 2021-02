Sursee Mit einer Tattoo-Aktion bleibt die Solidarität von Freunden auf ewig sichtbar Ein Tattoo-Studio spendete seine Tageseinnahmen einem befreundeten Unternehmer. Der Beautysalon aus der Nachbarschaft zieht mit einer Permanent-Make-up-Aktion nach. Roger Rüegger 04.02.2021, 19.30 Uhr

Verdient haben sie mit der Aktion keinen Rappen, aber umsonst arbeiteten Priscilla und Figa vom Tattoo-Studio Stechstube in St.Erhard nicht. In der Adventszeit hat das Paar beschlossen, ihren Freunden von der Braustation in Sursee etwas Gutes zu tun. Kurzerhand verlegten sie ihre Arbeitsplätze am letzten Samstag in den Event-Bereich der Braustation und tätowierten ein Dutzend Leute, die sich im Vorfeld einen Platz auf einer der beiden Liegen reserviert hatten.

Tätowiererin Priscilla Dietschy bei der Arbeit.



Bild: Pius Amrein (St. Erhard, 4. Februar 2021)

«Ink and Support» – die Idee war, vor Ort zu tätowieren und die Einnahmen dem Kleinunternehmen zu spenden. «In einer ruhigen Minute im Dezember hatten mein Mann Figa und ich die Idee, Andy und Stéphanie zu überraschen. Beim Rampenverkauf der Brauerei legten wir ihnen den Plan vor und fragten, ob es recht sei», erklärt Priscilla, wie die Geschichte entstand. Ihre Frage war berechtigt, denn die Leute der Braustation waren leicht überfordert mit der dargebotenen Hilfe. Andy Stöckli:

Rund ein Dutzend Leute hatten sich vorab angemeldet, es standen fünf Motive zur Auswahl. Und während Priscilla und Figa ihre Kundschaft bedienten, fand am Rande des Geschehens der Rampenverkauf wie jeden Samstag statt.

Mit dem Unterschied, dass viel mehr Bier verkauft wurde. «Die Sache kam ins Rollen. Die Aktion sprach sich herum. Unter dem Strich holten rund zehnmal so viele Leute ihr Bier an der Rampe ab wie an einem gewöhnlichen Samstag», sagt Andy Stöckli und ergänzt, dass manche den Betrag fürs Bier aufrundeten.

Der Rampenverkauf am Tag der Tattoo-Aktion in der Braustation. Bild: PD

Die Aktion hat in den Leuten sichtlich etwas bewegt, was wiederum Priscilla und Figa freut. «Wir hoffen, einen Anstoss gegeben zu haben. Es wäre schön, wenn viel mehr Leute, die nicht arg vom Lockdown betroffen sind, Geschädigte unterstützen. Vielleicht spricht sich das in anderen Kreisen herum», sagt Priscilla.

Die Stimmung in der Braustation sei besonders gewesen. Dabei sei nicht die Summe ausschlaggebend gewesen. «Wer sich ein Motiv für 200 Franken stechen liess, trägt nun eine bleibende Erinnerung, die ausweist, dass er an dieser Charity-Aktion aktiv einen Beitrag geleistet hat.»

Besuch von der Polizei

Auch dabei gewesen ist die Polizei. Weil relativ viele Leute an der Rampe Bier kauften, machten sich die Hüter des Gesetzes ein Bild vor Ort, ohne dass sie etwas zu beanstanden hatten.

Die Motive haben alle eine Bedeutung. Die Symbole Hopfen für Bier, das blutende Herz mit Pflaster für Schmerz mit Hoffnung auf Heilung, ein Rettungsring der für sich selber spricht, der Leuchtturm für Wegweiser, ein Licht in der Dunkelheit sowie der Anker für Hoffnung und Sicherheit.

Das blutende Herz mit Pflaster für Hoffnung und Heilung.

Die Inhaber des Tattoo-Studios wissen nur zu gut, wie steinig der Weg für viele KMU derzeit ist. Im ersten Lockdown im Frühling wurden auch Tätowierer, Coiffeure, Kosmetikstudios und weitere Betriebszweige in die Zwangsferien geschickt.

Damals war die Braustation bereits betroffen. Im Gebäude neben den Bahngeleisen wurde bis anhin tagsüber Bier gebraut. Abends fanden im Event-Bereich Führungen, private Feiern, Firmenanlässe und Konzerte statt. «Das Jahr 2020 war damals bereits bis Ende Dezember ausgebucht. Wir hatten auch diversen Weihnachtsessen. Dann folgten Absagen auf Absagen, schliesslich kam das Veranstaltungsverbot. Dieses Loch an Einnahmen wurde bis heute nicht mit den vielgepriesenen Unterstützungsgeldern gestopft», schildert Andy Stöckli das vergangene Jahr. Es ging weiter mit dem Gastro-Lockdown Ende Jahr, was praktisch den Todesstoss für die Bierproduktion bedeutete, weil die Bestellungen ganz zum Erliegen kamen.

Auch der Vermieter der Räumlichkeiten zeigt sich grosszügig

So gesehen sind Andy und Stéphanie Stöckli happy über die Aktion der Tätowierer, auch wenn die Summe nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist. «Das spielt keine Rolle. Mut und Zuversicht schöpfen wir aus der Treue und Unterstützung der Kunden und Freunden an den samstäglichen Rampenverkäufen. Ein Lichtblick ist auch das Entgegenkommen des Vermieters der Räumlichkeiten für den Monat Februar», sagt Stéphanie Stöckli.

Leuchtturm, Licht in der Dunkelheit.

Auch wenn es derzeit ein Unwort ist, die Aktion der Tätowierer war ansteckend. Sandro und Sandra Arnold von Bodyrock Sursee gehen denselben Weg wie Figa und Priscilla. Am nächsten Samstag bedienen die beiden mit einer Permanent-Make-up-Session rund ein Dutzend Kundinnen am selben Ort. «Uns hat es diesmal nicht so hart getroffen. Darum haben wir die coole Idee der Tätowierer sofort aufgenommen und helfen unseren Freunden. Der Zusammenhalt in solchen Zeiten ist besonders wichtig. Wer weiss, ob es uns nicht auch wieder einmal dreckig geht. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man auf Freunde zählen kann.»