Stadt Sursee verbietet im Winter Tische auf öffentlichem Grund – Wirtin muss klein beigeben Die Gäste des Stadtcafé in Sursee dürften nicht mehr im Freien bedient werden. Wirtin Ursula Koller musste ihre Tische wieder wegräumen. Jetzt erhält sie Support vom Gastroverband. Roger Rüegger 15.02.2022, 18.09 Uhr

Ursula Koller darf ihre Gäste im Stadtcafé Sursee bis März nicht mehr draussen bedienen. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 15. Februar 2022)

Die Aussengastronomie hat in der Pandemie – zwangsläufig – einen Aufschwung erlebt. Die Städte zeigten sich grosszügig gegenüber den gebeutelten Wirten und erlaubten ihnen, öffentliche Flächen zu nutzen. So auch Sursee im ersten Coronajahr. Diesen Winter aber wollte die Stadt wieder zurück zur Normalität. Von Dezember bis März war es den Beizen nicht gestattet, die öffentlichen Plätze zu nutzen.

Das ist für Stadtcafé-Wirtin Ursula Koller zu wenig – sie hat ihre Gäste auch nach Ende November vor ihrem Lokal bedient. Zur Freude eines Grossteils ihrer Kundschaft, wie sie sagt. Weniger spassig findet dies aber der Stadtrat. Denn die gastgewerblichen Betriebe dürfen offiziell erst wieder vom 1. März auf öffentlichem Grund Boulevard-Restaurants betreiben. Die Saison dauert bis 31. Oktober.

Gespräch mit Stadtrat gesucht

Das ist der Wirtin zwar bewusst, es leuchtet ihr aber nicht ein. «Die Leute wollen jetzt draussen bedient werden. Einerseits wollen viele die Sonne geniessen, aber manche besitzen auch kein Zertifikat. Deshalb habe ich das Gespräch mit dem Stadtrat gesucht und gebeten, uns die Möglichkeit der Aussenbewirtung zu erlauben», sagt sie. Die Welt habe sich verändert, es sei an der Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden.

Dafür ist es in Sursee jedoch offenbar noch zu früh. Der Stadtrat hat sie schriftlich ermahnt, Stühle und Tische wegzuräumen und auf die Bedienung zu verzichten, ansonsten werde sie gebüsst. Koller sagt:

«Ich gebe es zu, einzelne Stadträte haben mich auch schon mündlich aufgefordert, mich an die Vorschriften zu halten.»

Sie habe halt nicht gehorcht, denn sie sei hin- und hergerissen, da auch ihre Gäste nicht nachvollziehen könnten, dass sie vor dem Stadtcafé nichts mehr konsumieren dürften. «Einer fragte mich, ob ich jetzt zu faul sei, um draussen zu bedienen.»

Wie dem auch sei, die Frau hat sich nun der schriftlichen Aufforderung gebeugt und ein Schild beim Eingang angebracht: «Liebe Gäste. Auf Beschluss der Stadt Sursee dürfen wir Sie leider im Aussenbereich nicht mehr bedienen. Wir bedauern dies sehr und danken für das Verständnis.»

«Es fällt mir schwer, die Situation zu akzeptieren»

Bei dem hin und her in den letzten zwei Jahren habe man leicht die Übersicht verlieren können, sagt sie. Im November 2020 habe der Stadtrat die Boulevard-Saison auch kurzfristig bis Ende Februar verlängert. Die Situation sei in diesem Winter auch nicht besser gewesen als damals.

«Es fällt mir schwer, dies zu akzeptieren. Auch weil zum Beispiel in der Stadt Luzern Bewilligungen erteilt wurden»

, sagt die Luzernerin. Koller betont, dass sie und ihr Team sich immer an alle Vorschriften gehalten hätten. Sämtliche Coronamassnahmen habe man voll mitgetragen und umgesetzt.

Verband will Bewilligung für ganzes Jahr

Unterstützung erhält Koller von Moritz Rogger, Präsident Gastro Region Sursee. Er hat kein Verständnis dafür, dass die Bewilligungen für die Nutzung von Aussenflächen erst ab März erteilt werden. Insbesondere in Pandemiezeiten sollte es erlaubt sein, Gäste im Freien zu bedienen. Rogger sagt:

«Bei schönem Wetter wollen die Leute an die frische Luft, unabhängig davon, ob wir uns im Februar befinden. Zumal immer noch viele nicht über ein Covid-Zertifikat verfügen. Wieso es nicht möglich ist, ist mir nicht klar.»

Der Verband würde es begrüssen, wenn Bewilligungen uneingeschränkt erteilt würden – nicht nur in Pandemiezeiten.

Dass es möglich ist, beweist die Stadt Luzern, wie auch Wirtin Koller bemerkt hat. Ursprünglich wollte der Luzerner Stadtrat 2022 wieder zum normalen Bewilligungsverfahren zurückkehren. Im Dezember 2021 hat er aber beschlossen, den Gastrobetrieben auf Gesuch hin weiterhin die Bewilligung zu erteilen und «damit einen pragmatisch ausgerichteten Beitrag an die Gastronomie zur Bewältigung der ausserordentlichen Pandemiebedingungen leisten zu können», wie die Stadt Luzern Mitte Dezember mitteilte.

Nach der Pandemie gelten wieder alte Regeln

In Sursee hält man dagegen an der Nutzung der Aussenfläche ab 1. März fest, wie Marcel Büeler, Bereichsleiter Öffentliche Sicherheit, auf Anfrage sagt. «Wir haben Anfang 2020 eine pragmatische Lösung gesucht und kurzfristig Zusatzflächen zur Verfügung gestellt. Damals war es für alle eine neue Erfahrung. Im Herbst 2020 hat der Stadtrat die weitere Nutzung des öffentlichen Grundes bis Ende Februar 2021 bewilligt. Es wurde aber klar kommuniziert, dass es sich um eine Ausnahme infolge der Pandemie handelt und danach die alten Regeln wieder gelten», so Büeler.

Die Flächen würden im Dezember für den grossen Chlausmarkt und Anfang Jahr für die Fasnachtsveranstaltungen gebraucht und ausserdem müsse der Winterdienst sichergestellt werden. Ganz das alte Regime wird aber nicht angewendet. Die Aussenflächen in Sursee dürfen heuer bis Ende November inklusive der in den letzten zwei Jahren bewilligten Zusatzflächen genutzt werden, so Büeler. Für das Anliegen der Stadtcafé-Wirtin hat er zwar Verständnis, macht aber deutlich, dass der Stadtrat auf die Branche als Ganzes und nicht auf Begehren von einzelnen eingehen könne.

Vor dem Stadtcafé in Sursee sind die Tische und Stühle nun vorerst weggeräumt worden, die Leute aber wissen sich zu helfen. Die Gäste von Ursula Koller holen sich den Kaffee nun an der Theke und setzen sich danach zum Genuss auf den Brunnen vor dem Lokal.

