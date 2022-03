Sursee Pneu ohne Profil und betrunken am Steuer – die Luzerner Polizei hat bei einer Kontrolle einiges zu bemängeln Bei einer Kontrolle in Sursee und auf der Autobahn A2 traf die Luzerner Polizei ein Fahrzeug an, dessen Hinterräder praktisch kein Profil mehr hatten. Auch Alkohol im Blut oder fehlende Vignetten wurden erfasst. 23.03.2022, 12.28 Uhr

Die Luzerner Polizei führte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Verkehrskontrolle in Sursee und auf der Autobahn A2 in Luzern durch, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Unter anderem stoppte die Polizei ein Fahrzeug mit Hinterreifen, die kein Profil mehr aufwiesen. Bei einem der Räder war sogar das Gewebe, die sogenannte Karkasse, sichtbar.