Sursee sagt Nein zu Hochhaus beim Bahnhof – jetzt will der Stadtrat die Gründe dafür herausfinden 54,2 Prozent der Stimmberechtigten sagen Nein zum Bebauungsplan Therma-Areal in Sursee. Das ist eine bittere Niederlage für den Stadtrat, der jetzt über die Bücher gehen will. Dominik Weingartner 28.06.2020, 13.52 Uhr

Das 63-Meter-Hochhaus beim Bahnhof Sursee kann nicht gebaut werden. Mit 54,2 Prozent haben die Stimmberechtigten den Bebauungsplan Therma-Areal abgelehnt. Dort wollte das Basler Vorsorgeunternehmen Pax eine Überbauung mit über 100 Wohnungen realisieren.

Die Gegner des Projekts argumentierten mit ungelösten Verkehrsfragen und sahen durch die Überbauung die weitere Entwicklung des Areals rund um den Bahnhof beeinträchtigt. Offenbar ist eine Mehrheit der Surseer Bevölkerung am Sonntag diesen Argumenten gefolgt.

«Wir nehmen zur Kenntnis, dass in Sursee eine gewisse Skepsis gegenüber mehr Wachstum und innerer Verdichtung besteht», lässt sich Stadtpräsident Beat Leu in einer Medienmitteilung zitieren. Der Stadtrat werde das Ergebnis gemeinsam mit den Projektverantwortlichen analysieren, heisst es weiter.

Das Bahnhofareal in Sursee muss nach dem Nein zum Bebauungsplan Therma-Areal ohne das 63-Meter-Hochhaus geplant werden. Bild: Pius Amrein (6. November 2018)

Stadtrat hält an Neugestaltung des Bahnhofareals fest

In der Mitteilung wird betont, dass die Neugestaltung und Aufwertung des Bahnhofareals in den nächsten Jahren von der Entscheidung nicht betroffen seien. Das Projekt wurde im Juni, also in der heissen Phase des Abstimmungskampfes, öffentlich aufgelegt.

«Der Stadtrat hält an seiner Absicht fest, den Bahnhof Sursee zu einem effizienten Verkehrsknotenpunkt und zu einer attraktiven Visitenkarte für die Stadt und Region Sursee weiterzuentwickeln», so Beat Leu. Allerdings werde durch das Nein die Übernahme der 950 Quadratmeter Land von der Pax für die Wendeschlaufe für den geplanten Bushof teurer.

Stadtrat soll Verkehrssituation anpacken

Von einer verpassten Chance spricht das «Pro-Komitee Therma JA» in einer Mitteilung. «Das Nein zu dieser wegweisenden Überbauung mit Anschluss an den neuen Busbahnhof verzögert die Entwicklung beim Bahnhofplatz um weitere Jahre.»

Das Komitee sei nach wie vor überzeugt, dass ein «verdichtendes Projekt am zentralen Standort beim Bahnhof sowie ein sehr reduziertes Parkplatzangebot richtige und anzustrebende Stossrichtungen bleiben müssen», wie es weiter heisst. Zudem ruft das Komitee den Stadtrat dazu auf, die Verkehrssituation in Sursee mit «hoher Wichtigkeit und Dringlichkeit» anzupacken. Denn in der Kritik an der Verkehrsüberlastung sieht das Komitee den «entscheidenden Faktor» für das Nein.