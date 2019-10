Sursee, Schenkon, Eich und Mauensee müssen wegen AFR 18 bluten Die vier Landgemeinden budgetieren für's nächste Jahr teils massive Defizite. Dies aufgrund der Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18. Die Gemeinden fordern nun Korrekturen – und überlegen sich gar einen Austritt aus dem Verband der Luzerner Gemeinden. Niels Jost

Nach der Stadt Luzern, Horw und Udligenswil machen nun auch vier Landgemeinden ihrem Ärger Luft. Am Mittwochvormittag haben Sursee, Schenkon, Eich und Mauensee ihre Zahlen für die Budgets 2020 präsentiert. Diese weisen unter anderem aufgrund der Auswirkungen der Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18, welche im Mai vom kantonalen Stimmvolk mit 56,9 Prozent angenommen wurde, zum Teil massive Defizite auf, wie folgende Auflistung zeigt:

Sursee rechnet mit einem Defizit von 3,8 Millionen Franken.

rechnet mit einem Defizit von 3,8 Millionen Franken. Schenkon budgetiert ein Defizit von 620'000 Franken.

budgetiert ein Defizit von 620'000 Franken. Eich kann noch keine definitiven Zahlen vorlegen, Finanzvorsteher Hans Jörg Hauser rechnet aber mit einer Mehrbelastung durch die AFR von rund 660'000 Franken.

kann noch keine definitiven Zahlen vorlegen, Finanzvorsteher Hans Jörg Hauser rechnet aber mit einer Mehrbelastung durch die AFR von rund 660'000 Franken. Auch in Schenkon müssen die Zahlen noch von der Rechnungs- und Controllingkommission geprüft werden. Finanzvorsteher Michael Gisler rechnet mit «mehreren 100'000 Franken» Zusatzbelastung, wie er am Mittwoch sagte.

Wie die Finanzvorsteher der vier Gemeinden am Mittwoch aufzeigten, sei die AFR ein zentraler Grund für die nun budgetierten Defizite. Die Stadt Sursee etwa erhält rund zwei Millionen Franken weniger von den Sondersteuern, die neu zu einem grösseren Teil zum Kanton fliessen. Auch bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen, als ursprünglich vorgesehen, wie Finanzvorsteher Michael Widmer aufzeigte.

Anpassung des Härtefallausgleichs gefordert

Diese negativen Auswirkungen der AFR möchten die vier Landgemeinden nun nicht auf sich sitzen lassen. Sie fordern vom Kanton und vom Verband der Luzerner Gemeinden (VLG), den Härtefallausgleich anzupassen. Zur Erinnerung: Dieser Härtefallausgleich wurde eingeführt, um jene Gemeinden während sechs Jahren finanziell zu unterstützen, welche durch die AFR belastet werden. Konkret dürfte die Belastung pro Einwohner maximal 60 Franken betragen.

In Eich beträgt diese Belastung nun aber gemäss Budget satte 405 Franken pro Einwohner, in Sursee 120 bis 200 Franken und in Schenkon 140 Franken. In Mauensee liegen noch keine definitiven Zahlen vor.

Sollte eine Anpassung des Härtefallausgleichs nicht möglich sein, fordern die Gemeinden weiter eine Justierung der neuen Aufgabenverteilung in der AFR. «Sollten der Kanton und VLG untätig bleiben, ziehen wir den Austritt aus dem Verband der Luzerner Gemeinden in Erwägung», sagte Schenkons Finanzvorsteher Ignaz Peter stellvertretend für alle vier Gemeinden.