Sursee Seeblick-Neubau nimmt weitere Hürde: Stadtbaukommission gibt grünes Licht Gute Neuigkeiten für das Pflegeheim Seeblick: Der geplante Ersatzneubau ist laut einer Machbarkeitsstudie auf dem Frieslirain möglich. Reto Bieri 17.11.2021, 14.27 Uhr

Weil das Kantonsspital Sursee neu gebaut wird, muss das sich auf dem gleichen Areal befindliche Pflegeheim Seeblick weichen. Geplant ist ein Ersatzneubau auf dem benachbarten Frieslirain, der momentan als Parkplatz dient. Für das Wettbewerbsverfahren haben die Seeblick-Delegierten an einer ausserordentlichen Versammlung im September grünes Licht gegeben und einen Sonderkredit über 490'000 Franken bewilligt (wir berichteten).

Das Pflegeheim Seeblick in Sursee muss dem Spital-Neubau weichen.

Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021)

Nun konnte das Projekt eine weitere Hürde nehmen: Eine Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss, dass der Seeblick-Ersatzneubau auf den geplanten Grundstücken beim Frieslirain möglich sein sollte. Die Resultate sind laut einer Mitteilung Anfang Woche der Stadtbaukommission Sursee vorgestellt worden. «Wir haben von der Kommission grünes Licht erhalten, dass wir auf dem vorgesehenen Weg weitergehen können», sagt Roger Wicki, Co-Geschäftsleiter des Seeblicks, auf Anfrage. Dies sei ein wichtiges Zeichen der Standortgemeinde angesichts der notwendigen Zonenplanänderung, über welche zu gegebener Zeit die Bevölkerung von Sursee abstimmt. Als Nächstes wird der Projektwettbewerb aufgegleist. Geplant ist der Bezug des Ersatzbaus auf Sommer 2027.

Neben Infos rund um die Machbarkeitsstudie fand an der ordentlichen Seeblick-Delegiertenversammlung am Dienstagabend auch eine Wahl statt. Yvonne Zemp Baumgartner tritt per Ende 2021 aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen aus der Verbandsleitung zurück. Zur Nachfolgerin wählten die Delegierten Priska Häfliger, Gemeinderätin aus Mauensee und Mitte-Kantonsrätin.