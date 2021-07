Sursee Sommerklausur Stadtrat 01.07.2021, 08.28 Uhr

An seiner Sommerklausur am 22. und 23. Juni widmete sich der Stadtrat der strategischen Weiterentwicklung von Sursee. Er beschäftigte sich erneut mit dem Thema Gemeindeparlament, wo er im Meinungsbildungsprozess einen weiteren Schritt gemacht habe, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch ging es um das Projekt der Organisationsentwicklung Stadtrat/Stadtverwaltung. Die aktuelle Organisation decke die Bedürfnisse nicht mehr ab. Dazu erhielt er die Situationsanalyse des Projektteams präsentiert und legte die weiteren Schritte fest.