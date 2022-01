Sursee Tätowierer Valentin kann nach seinem schweren Motorradunfall wieder lachen Auf der letzten Töfffahrt der Saison ist Valentin Steinmann von einem Auto erfasst worden. Auf seinem Weg zur Genesung darf er auf grosse Unterstützung und Solidarität zählen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Valentin Steinmann in der Rehaklinik Bellikon. Bild: Dominik Wunderli (Bellikon, 8. Januar 2022)

Der Mann strahlt, als habe er soeben einen Sechser im Lotto gewonnen. Hat er nicht, Valentin Steinmanns Gewinn ist sehr viel wertvoller als ein paar Millionen. Der Tätowierer aus Sursee ist glücklich, am Leben zu sein. Das lässt ihn lachen. Er lenkt seinen Elektrorollstuhl an einen Bistrotisch in der Lobby der Rehaklinik in Bellikon. Das moderne Gebäude an der Mutschellenstrasse wird für die nächste Zeit sein Domizil sein.

Der Grund für seinen Aufenthalt im Aargau ist ein schwerer Unfall, der sich am 31. Oktober 2021 in Rothenburg ereignete. Valentin fuhr mit seiner Harley-Davidson zum letzten Mal der Saison vor dem Einwintern auf der Hauptstrasse in Richtung Autobahn. Was dann geschah, hat er nicht bewusst miterlebt.

Ihm fehlt jede Erinnerung an diesen Tag, an dem er schwere Frakturen an beiden Oberschenkeln und einen Trümmerbruch am rechten Unterarm erlitt. Sein linkes Bein musste ihm unterhalb des Knies amputiert werden, Valentin war nicht mehr ansprechbar, musste reanimiert werden.

Unfallhergang kennt er nur vom Hörensagen

Bei unserem Besuch in der Klinik stützt er sich auf Aussagen von Bekannten. «Ein entgegenkommender Autofahrer sei links abgebogen und habe mein Motorrad erfasst, hat man mir erzählt. Es soll auch ein weiteres Auto involviert gewesen sein. Mein Körper muss wohl ein Schutzprogramm aktiviert haben, ich weiss davon nichts», führt er das Gehörte aus und wirkt dabei weder wütend noch traurig.

«Warum auch, ich will nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern so schnell wie möglich gesund werden. Die Klinik verlassen», nennt er sein Ziel, wobei er immer wieder betont, dass er an diesem Ort bestens aufgehoben sei und man mit ihm jeden Tag hart arbeite. Er zückt sein Smartphone und zeigt ein Video von sich, wie er zum ersten Mal auf seinem rechten Bein steht, dazu ein Lied trällert und lacht: «Ich stehe!»

Das Ereignis zwei Tage nach seinem 54. Geburtstag hätte ihn beinahe das Leben gekostet. «Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr wie zuvor. Auf der Strasse sind derart viele Leute mit Fahrzeugen aller Art unterwegs, dass eine kleine Unachtsamkeit schwerwiegende Folgen haben kann», sinniert der Mann, der Glück im Unglück hatte.

Auf seinem Facebook-Konto haben wenige Tage nach dem Vorfall viele Freunde und Bekannte Genesungswünsche und aufmunternde Worte hinterlassen. «Heb dure Valo!» oder «Chom weder zu üs. Gueti Besserig, bes gli», nur zwei von vielen.

Zuerst erkundigte er sich nach dem Motorrad und dem Tattoo-Studio

Ein befreundeter Tätowierer aus Basel hat umgehend eine Spendenaktion für Valentin Steinmann lanciert: «Aufgrund seiner schweren Verletzungen wird Valentin leider sehr lange im Krankenhaus bleiben und zahlreiche Arztrechnungen haben, die seine Versicherung nicht alle übernimmt. Auch Änderungen an seinem Zuhause und seinem Studio muss er vornehmen lassen, damit er eine zugängliche Umgebung hat, in der er sich erholen kann, und die behindertengerecht ist.»

Die Solidarität war gewaltig, neben Besserungswünschen erfährt der beliebte Tätowierer grossartige Unterstützung zahlreicher Freunde.

Nachdem Valentin aus dem Koma erwacht ist, soll er sich als Erstes nach seiner Maschine und dem Tattoo-Studio erkundigt haben.

«Es fuxt mich, ich würde

gerne wieder fahren!»

Ob, wie und in welcher Form sei aber noch nicht das Thema. Zuerst muss er den langen Weg der Genesung hinter sich bringen. Unterstützung gibt ihm seine Familie, Freundin Federica und sein Bruder Thomas, der mit dem Downsyndrom geboren wurde und seit kurzem innerhalb der Stiftung Brändi von Horw nach Sursee in Valentins Nähe umgezogen ist. Ein weiterer Grund für Valentin, rasch wieder «auf die Beine zu kommen», wie er sagt. «Thomas braucht mich und ich ihn.»

Der Vergleich mit dem einbeinigen Kapitän Ahab

Interessanterweise macht er sich nicht in erster Linie Sorgen um das fehlende Bein. «Mein Lieblingsbuch ist Moby Dick. Wenn sich Kapitän Ahab mit einem Walknochen vorwärts bewegen kann, dann wird Valentin mit einer Hightech-Prothese aus Bellikon allemal klarkommen. Die sind richtig gut in diesem Bereich», weiss er. Sein primäres Ziel ist die Genesung der rechten Hand, mit der er noch viele Tattoos fertigstellen will und geplant hat. Unterkriegen lässt er sich nicht. Schon gar nicht von zwei Autos.

Die Untersuchungen des Unfalls sind noch nicht abgeschlossen. Das dauert. Für Valentin Steinmann vorerst Nebensache. Er nimmt die ganze Geschichte mit schwarzem Humor und gibt diesem freien Lauf: «Wer mich bremsen will, muss schon mit einem Truck kommen.»

