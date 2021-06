Nationalrätin kritisiert bäuerliches Forschungsprojekt in Sursee

Sursee Trotz hoher Ausgaben werden Umweltziele nicht erreicht: SP-Nationalrätin kritisiert landwirtschaftliches Forschungsprojekt Agroscope, der Kanton Luzern und Partner aus der Landwirtschaft wollen in Sursee die Nährstoffflüsse untersuchen. Kritiker bemängeln, die Bauern würden zu stark mitreden. Diese winken ab. Reto Bieri 18.06.2021, 05.00 Uhr

Gelangen zu viel Dünger, Gülle und Mist auf Felder und Wiesen, belastet dies die Umwelt. Im Kanton Luzern, wo viele Nutztiere gehalten werden, zeigen sich die Probleme deutlich; mancherorts ist das Grundwasser mit Nitrat belastet, Seen müssen belüftet werden.

Zu viel Gülle kann die Umwelt schädigen. Symbolbild: Matthias Jurt (11. März 2021)

Um herauszufinden, wie insbesondere Stickstoff und Phosphor reduziert werden können, will Agroscope die Nährstoffflüsse genauer untersuchen. Die landwirtschaftliche Forschungsanstalt des Bundes hat zu diesem Zweck in Sursee in Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern und der Landwirtschaft eine Versuchsstation eröffnet. Beteiligt sind unter anderem der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV), die Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) und Suisseporcs, der Schweizerische Schweinezucht- und -produzentenverband mit Sitz in Sempach.

Es sind weiterhin zu grosse Stickstoffeinträge zu erwarten

Das Konzept der Versuchsstation kommt bei SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo indes nicht gut an. Im März hat sie eine Interpellation eingereicht, und auch in der aktuellen Session verlangte die Rothenburgerin Antworten vom Bundesrat.

Prisca Birrer-Heimo, SP-Nationalrätin Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 7. März 2018)

Birrer bemängelt, dass der Bund mehrere Millionen Franken in ein Projekt steckt, mit dem die heutigen Zielsetzungen beim Umweltschutz nicht erreicht werden können. Prisca Birrer sagt:

«Der Bundesrat sagt in seiner Antwort ganz klar, dass auch nach Abschluss des Projekts immer noch zu grosse Stickstoffeinträge zu erwarten sind.»

Das Hauptproblem ortet die Nationalrätin in der hohen Anzahl Nutztiere im Kanton Luzern. Bund und Kanton würden sich seit Jahren um die Frage drücken, ob man die Anzahl Kühe, Schweine und Hühner reduzieren müsste. Die gängige Praxis, den überschüssigen Dünger in andere Kantone zu verfrachten, ist für Birrer keine Lösung.

Stefan Heller, Geschäftsführer Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) Bild: PD/Katrin Haunreiter

Für LBV-Geschäftsführer Stefan Heller hingegen macht es Sinn, «wertvolle Nährstoffe in jenen Gebieten auszubringen, in welchen die Tierdichte tiefer ist. Ansonsten würden importiere Handelsdünger eingesetzt».

Redet die Landwirtschaft zu stark mit?

Die hohen Nährstoffeinträge sind auch den Umweltverbänden ein Dorn im Auge. Immerhin: Der WWF Luzern ist gegenüber der Versuchsstation von Agroscope teilweise positiv eingestellt. Marc Germann vom WWF Luzern sagt:

«In Sursee ist sie richtig platziert, weil das Gebiet ein Hotspot in der Tierhaltung ist.»

Zu dem Umweltproblem beigetragen habe, dass der Kanton Luzern in den letzten Jahren viele Baugesuche bewilligt habe, die auf den einzelnen Betrieben eine Zunahme der Tiere bewirkte.

Ein grosses Fragezeichen setzt Germann bei der Versuchsstation hinter die «übergrosse Beteiligung» der Landwirtschaft. «Natürlich muss Forschung praxisnah sein. Dass die Bauern so stark mitreden können, finden wir aber problematisch.» Auch Prisca Birrer kritisiert diesen Punkt.

«Das wäre, wie wenn man dem Metzgerverband sagt, er soll eine vegetarische Strategie entwerfen.»

Stefan Heller sagt dazu: «Wir wollen und können sicherlich nicht auf die Forschungsergebnisse Einfluss nehmen.» Der LBV leiste keinen finanziellen Beitrag an die Versuchsstation.

«Unabhängig von den Interessen der beteiligten Partner»

Auch Marc Andrey, Leiter Kommunikation von Agroscope, verneint eine bäuerliche Einflussnahme: «Alle Forschungsprojekte von Agroscope werden nach höchsten wissenschaftlichen Standards durchgeführt und sind unabhängig von den Interessen der beteiligten Partner.» Andrey räumt ein, dass beim Phosphor mittelfristig geringere Fortschritte zu erwarten sind:

«Die hohen Phosphorvorräte im Boden wirken wie ein Puffer. Um das Verlustrisiko nachhaltig zu senken, müssen diese vermindert werden, was Jahre dauern wird.»

Hans Dieter Hess, Leiter der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa), gibt Prisca Birrer insofern recht, als dass bis 2028 nicht alle Probleme gelöst sein werden. «Daraus abzuleiten, die Versuchsstation würde nichts bewirken, ist hingegen falsch. Die geplante Forschung wird einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz bei Stickstoff und Phosphor leisten.» Zum Vorwurf, der Kanton weiche dem Problem der zu hohen Viehdichte aus, sagt Hess: «Es braucht mehr pflanzliche und weniger tierische Produktion, wenn die Umwelt- und die Klimaziele der Landwirtschaft erreicht werden sollen. Werden aber lediglich die Tierbestände reduziert, ohne dass der Konsum tierischer Produkte sinkt, werden Wertschöpfung und Emissionen einfach ins Ausland verlagert.» Das helfe weder der Umwelt noch der Landwirtschaft.