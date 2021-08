Vier Auto's bei Verkehrskontrolle im Raum sichergestellt

Sursee Vier Autos bei Verkehrskontrolle sichergestellt – acht Autofahrer verzeigt Bei einer koordinierten Verkehrskontrolle der Luzerner Polizei mit dem Strassenverkehrsamt sind insgesamt 28 Autos und ein Leicht-Motorfahrrad überprüft worden. Vier Autos wurden wegen technischen Mängeln sichergestellt. An vier weiteren Fahrzeugen wurden unerlaubte Änderungen vorgenommen. 31.08.2021, 15.07 Uhr

Die Kontrolle hat am Samstag, 28. August, an verschiedenen Stellen im Raum Sursee stattgefunden. Vier Autos (BMW M3; BMW M2; VW Golf; Seat Ibiza) wurden sichergestellt, weil sie nicht betriebssicher waren, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte. Die Fahrzeuglenker seien verzeigt worden. Zudem seien vier weitere Fahrzeuglenker verzeigt worden, weil sie an ihren Autos unerlaubte Änderungen vorgenommen haben.