Widerstand gegen Hochhaus beim Bahnhof Sursee wächst – jetzt geht der Stadtrat in die Offensive Gegen die Pax-Überbauung regt sich Widerstand. Der Stadtrat warnt bei einem Nein am 28. Juni vor einem Scherbenhaufen und geht in die Offensive. Dominik Weingartner 20.05.2020, 17.30 Uhr

Am 28. Juni stimmt Sursee über den Bebauungsplan Therma-Areal ab. Dabei geht es um eine Überbauung des Basler Vorsorgeunternehmens Pax, die ein 63 Meter hohes Gebäude vorsieht. Es wäre das höchste Gebäude der Stadt. Insgesamt sollen bis zu 130 Wohnungen und rund 100 Arbeitsplätze entstehen.

Die Surseer Hochhauspläne beim Bahnhof stossen aber auf Widerstand. Im März hatten bereits die Grünen angekündigt, dem Bebauungsplan nicht zuzustimmen. Die Partei bemängelte offene Fragen bezüglich Verkehrsführung und zur Bahnhofsplatzgestaltung.

Bislang noch Zukunftsmusik: das geplante Hochhaus sowie der modernisierte Busbahnhof in Sursee. Visualisierung: PD

Ähnliche Argumente führt nun ein Gegner-Komitee ins Feld, das in Sursee aktiv geworden ist. Die Interessengemeinschaft Entwicklung Bahnhof Sursee (IG-EBS) wirbt mit einem elektronischen Flugblatt für ein Nein. So behaupten die Gegner auf ihrer Webseite, dass es «keine Gesamtplanung für das Gebiet Bahnhof» gebe. Ein potenzielles viertes Gleis sowie eine weitere Unterführung seien noch nicht geplant. Die Pax-Überbauung stünden «für eine Erweiterung des ÖV zu nahe an den Gleisen. Wir verbauen uns wortwörtlich unseren sowieso schon kleinen Handlungsspielraum.»

Wachstum wird in Frage gestellt

Weiter argumentiert die IG mit dem Mehrverkehr, den eine solche Überbauung zwangsläufig anziehe. «Der Verkehr in Sursee stösst jetzt schon an seine Grenzen», heisst es auf dem Flugblatt. Es brauche eine «seriöse Verkehrsplanung, bevor weitere Grossprojekte bewilligt würden. Weiter stellen die Hochhaus-Gegner das schnelle Wachstum von Sursee generell in Frage. «Soll Sursee dereinst aussehen wie Kriens oder Ebikon, nur weil auswärtige Investoren Anlageobjekte benötigen», wird rhetorisch gefragt. Sursee könne und solle weiter wachsen, «aber mit Augenmass», heisst es weiter.

Beim Stadtrat sorgt diese Gegnerschaft für Nervosität. Zumal die Unterstützerliste auf der Webseite der IG immer länger wird. Bauvorsteher Bruno Bucher (FDP) zeigt sich «überrascht, dass wenige Wochen vor der Abstimmung so grosser Widerstand wächst». Die Zahl der Parkplätze bei der Überbauung sei bewusst reduziert worden und das Projekt folge dem «Gebot der inneren Verdichtung», sagt er. Bucher sagt weiter, dass das Komitee der IG vor allem aus Anwohnern bestehe. Dafür hat er Verständnis: «Es ist menschlich, dass man nicht nur Freude hat, wenn einem die Sicht auf die Rigi oder den Pilatus genommen wird.»

Dennoch widerspricht der Bauvorsteher dem Vorwurf, mit der Überbauung würden Tatsachen geschaffen, welche die weitere Entwicklung des Bahnhofareals negativ beeinträchtigen würden. «Sowohl der geplante Busbahnhof als auch ein allfälliger Bau eines vierten Gleises und die neue Personenunterführung Süd wurden berücksichtigt. Diese Projekte sind aufeinander abgestimmt und eine direkte Folge des Masterplans Bahnhofplatz von 2015.»

Bebauungsplan Vorplatz Bebauungsplan Landschaftspark Gestaltungsplan Rigistrasse

Stadtrat will Versammlung durchführen

Um Transparenz zu schaffen, will der Stadtrat darum Anfang Juni den neuen Busbahnhof öffentlich auflegen. So sollen der Stimmbevölkerung die Zusammenhänge aufgezeigt werden. Bucher warnt: «Bei einem Nein stehen wir womöglich vor einem Scherbenhaufen.»

Erschwerend komme hinzu, dass zurzeit keine Orientierungsversammlungen durchgeführt werden könnten. Der Stadtrat prüfe, ob dies anlässlich der Auflage des Busbahnhofs möglich sein könnte, etwa in der Stadthalle unter Einhaltung der Abstandsregeln. Bucher ist zuversichtlich, dass eine solche Veranstaltung trotz Corona-Einschränkungen durchgeführt werden könnte. «Nur so können wir Unsicherheiten aus dem Weg räumen und Zweifler von der Wichtigkeit beider Projekte, des Bahnhofplatzes und des Therma-Projektes zu überzeugen», sagt Bucher. Sonst werde es schwierig, «das Projekt ins Trockene zu bringen».

Denn Urnenabstimmungen bringen gewisse Unwägbarkeiten mit sich. Das hat sich am vergangenen Sonntag in Beromünster gezeigt, als die Stimmberechtigten die Revision der Ortsplanung an der Urne versenkten. Das überraschende Ergebnis hat klar gemacht: Eine Urnenabstimmung hat eine ganz andere Dynamik als eine Gemeindeversammlung.