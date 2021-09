Stadttheater Sursee: Präsident der Schauspielkommission tritt ab

Sursee «Wir sind wie ein kleines Theater im Theater»: Abtretender Präsident etablierte das professionelle Schauspiel Urs Düggelin hat die Schauspielkommission des Stadttheaters Sursee aufgebaut und 40 Jahre geleitet. Für das Ehrenamt hat er drei Jahre Vollzeit gearbeitet. Reto Bieri 02.09.2021, 05.00 Uhr

Das Stadttheater Sursee ist in erster Linie wegen der Operettenaufführungen weit herum bekannt. Doch auch das Schauspiel hat einen festen Platz im Jahreskalender. Seit 1980 kauft eine Kommission Gastspiele ein. Über 200 Stücke von Theatermachern aus dem In- und Ausland wurden bisher aufgeführt. Massgeblich beteiligt am Aufbau der Schauspielkommission war Urs Düggelin. Der heute 78-Jährige präsidierte sie während 40 Jahren und etablierte das Schauspiel-Programm in Sursee. Im Anschluss an die Vorstellung von «Ein Kuss – Antonio Ligabue» wurde Düggelin am Freitag offiziell verabschiedet. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der Surseer zurück.

Urs Düggelin war 40 Jahre lang Präsident der Gastspielkommission des Stadttheaters Sursee. Bild: Roberto Conciatori

Urs Düggelin, was war Ihre Aufgabe am Stadttheater?

Urs Düggelin: Etwas hochtrabend gesagt, war ich der Intendant des Schauspielbereichs. Vor 40 Jahren, als ich als Gründungspräsident angefragt wurde, hiess die Schauspielkommission noch Gastspielkommission und war eine städtische Kommission. Später ging es an die Stiftung Stadttheater Sursee über. Wir haben jedes Jahr fünf bis sechs Stücke eingekauft und dafür Werbung gemacht. Wir sind wie ein eigenes kleines Theater im Stadttheater.

Wie sah Ihre Arbeit konkret aus?

Als Gründungspräsident habe ich mich am Anfang um alles gekümmert – Theaterstücke ausgewählt, das Budget erstellt, Werbung gemacht. Wegen des grossen Aufwands wurde bald personell aufgestockt. Die Kommission ist übrigens nach wie vor ehrenamtlich tätig.

Wie viel Freizeit haben Sie investiert?

Ich habe kürzlich nachgerechnet, dass mein Aufwand während vier Jahrzehnten rund drei Jahre Vollzeit betragen hat. Aber wenn man etwas gerne und mit Leidenschaft macht, ist das kein Problem.

Wären Sie selber gerne Schauspieler geworden?

Nein, ich bin kein guter Theaterspieler (lacht). Als Schüler am Gymnasium in der Stadt Zürich hatte ich drei Berufswünsche: Theaterregisseur, Architekt und Verleger. Letzteres konnte ich zum Beruf machen. Meine Leidenschaft fürs Theater wurde an der Kanti geweckt. Ausleben konnte ich es, indem ich für die Schülerzeitung Berichte über Aufführungen am Schauspielhaus Zürich schrieb. Noch heute besuche ich dieses regelmässig.

Welche Produktionen haben Sie nach Sursee geholt?

Beim grössten Teil handelt es sich um professionelle Tournee-Theater. Es gibt aber auch renommierte Stadttheater, die ihre Produktionen auf Reisen schicken. In der Schweiz besonders das Theater des Kantons Zürich, ein anderes Beispiel ist das Städtebund-Theater Biel-Solothurn-Olten. Die grosse Mehrheit der in Sursee aufgeführten Stücke stammt jedoch aus Deutschland, wo es viele hochprofessionelle Tournee-Theater gibt.

Urs Düggelin wurde am Freitag im Stadttheater Sursee verabschiedet. Bild: Roberto Conciatori

An welches Stück erinnern Sie sich besonders gerne?

Jede Theateraufführung haben wir bewusst ausgewählt, insofern war jeweils die aktuellste immer die interessanteste. Gerne erinnere ich mich aber an das Stück «Die amerikanische Päpstin», ein Solospiel mit der Schauspielerin Maria Becker. Sie zeigte eine gewaltige Bühnenpräsenz. In jüngerer Zeit war es «Der Vater», ein Stück über Alzheimer. Als Zuschauer wusste man bald nicht mehr, ob das Geschehen real ist oder ob es sich im Alzheimer-Modus spielt.

Gibt es auch Stücke, die nicht gut angekommen sind?

Eigentlich nur einmal, es ist schon länger her. Damals fiel ein Stück kurzfristig aus und wir mussten einen Ersatz organisieren. Das Stück war ein Flop. Im Nachhinein wäre eine Absage besser gewesen. Aber mit zwei negativen Erlebnissen in 40 Jahren kann ich gut leben.

Mit dem zweiten meinen Sie wohl Corona.

Genau, mein Abschlussjahr war der reine Horror. Mit den Coronamassnahmen hatten wir viel Aufwand und wenig Einnahmen. Von sechs geplanten Stücken konnten wir in der Saison 2020/21 nur zwei aufführen. Im Frühling hofften wir auf «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt, doch leider klappte auch diese Verschiebung nicht. Momentan sind wir optimistisch. Mit dem Einpersonenstück «Der Kuss» hatten wir einen guten Einstieg in die neue Saison. Verantwortlich ist nun aber mein Nachfolger Willi Schwotzer. Ich fiebere trotzdem immer noch mit.