Surseer Grüne fassen Nein-Parole: Ortspartei lehnt den Bebauungsplan für das Therma-Areal ab Am 28. Juni stimmen die Surseer an der Urne über den Bebauungsplan fürs Therma-Areal ab. Die Hochhauspläne beim Bahnhof Sursee stossen auf Widerstand.

(fi) Bereits im März hatten die Grünen angekündigt, dem Bebauungsplan nicht zuzustimmen. Nun hat die Ortspartei an ihrer ersten Online-Mitgliederversammlung einstimmig die Nein-Parole beschlossen. Es sei «unverständlich, dass der Stadtrat die umstrittene Abstimmung über das Therma-Areal an die Urne verschoben hat, statt an einer Gemeindeversammlung im Herbst darüber zu befinden», heisst es in einer Mitteilung.

So soll es dereinst aussehen. So sieht es heute aus. Bebauungsplan Vorplatz Bebauungsplan Landschaftspark Gestaltungsplan Rigistrasse Bislang noch Zukunftsmusik: das geplante Hochhaus sowie der modernisierte Busbahnhof in Sursee.

Zwar befürworte man die innere Verdichtung und lehne ein Hochhaus an diesem Standort nicht ab. Das Problem sei aber der Zeitpunkt: In Bahnhofsnähe stünden bereits mehrere grössere Bauprojekte an, die «erheblichen Mehrverkehr generieren». Für ein nachhaltiges Wachstum sei eine Etappierung vonnöten.

Kritik äussern die Grünen ferner an den weiterhin fehlenden Grünraum-, Freiraum- und Verkehrskonzepten der Stadt Sursee, auf die sich der Bebauungsplan beziehe.