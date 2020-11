Surseer Parteien treffen sich, um weiteres Vorgehen bei der Schaffung eines Einwohnerrats zu koordinieren In Sursee beraten die Parteien über die Schaffung eines Parlaments. Demnächst folgen Gespräche mit dem Stadtrat. Dominik Weingartner 18.11.2020, 05.00 Uhr

Sursee ist nach der Stadt Luzern das zweite Zentrum des Kantons. Doch in der Stadt mit über 10000 Einwohnern entscheidet noch immer die Gemeindeversammlung über viele politische Geschäfte. Ein Teil der Ortsparteien hat nun einen neuen Anlauf lanciert, um ein Parlament zu schaffen (Ausgabe vom 10. Oktober). Ziel ist entweder ab nächster Legislatur (2024) oder übernächster Legislatur (2028) in Sursee einen Einwohnerrat zu haben. Grund für den Vorstoss von Grünen, FDP, GLP und SVP: Die Gemeindeversammlung sei für eine Stadt mit Zentrumsfunktion nicht mehr das richtige Instrument.

Am Montag hat ein Treffen zwischen Vertretern von FDP, SVP, Grünen, GLP und SP stattgefunden. Die CVP bleibt diesen Gesprächen vorderhand fern. Die Partei, die bei den Kantonsratswahlen 2019 in Sursee die meisten Stimmen holte und zwei von fünf Sitzen im Stadtrat hält, hat bereits vor einem Monat klargestellt, dass sie von der Einführung eines Einwohnerrates in Sursee nichts wissen will.

Das historische Rathaus in Sursee. Pius Amrein

Samuel Zbinden, Präsident der Grünen und einer der Hauptpromotoren des Surseer Parlaments, spricht auf Anfrage von einem «ersten Abtasten» unter den Parteien, das am Montag stattgefunden habe. «Ziel ist der Austausch und die Definition des weiteren Vorgehens.» Mario Cozzio, Präsident der GLP und ebenfalls klarer Befürworter eines Parlaments, spricht von einem «guten und offenen Gespräch». Joachim Cerny, Präsident der FDP, sagt:

«Die überparteiliche Sitzung verlief entspannt und konstruktiv.»

Warten auf die Überprüfung der Kommissionen

Cerny weist aber auch darauf hin: «Es wurden die Positionen zum Thema Einwohnerrat ausgetauscht und festgestellt, dass wir noch einige Informationen vom Stadtrat einholen möchten, bevor wir in der Meinungsbildung fortschreiten können.» Das Thema Einwohnerrat soll im nächsten Parteiengespräch von kommendem Montag mit dem Stadtrat auf den Tisch kommen. Dabei soll es um die Evaluation der zahlreichen bestehenden Kommissionen gehen, die der neu zusammengesetzte Stadtrat in Angriff genommen hat. «Wir wollen wissen, bis wann die Evaluation abgeschlossen sein wird», so Zbinden. Geht es nach dem Präsident der Grünen, soll sie im Sommer 2021 beendet sein. Auch Mario Cozzio sagt:

«Wir wollen wissen, was dort evaluiert wird.»

Die Frage nach der Evaluation der Kommission ist wichtig, weil sich der Stadtrat wohl erst nach Abschluss dieser Überprüfung in Sachen Einwohnerrat positionieren wird.

Initiative nur als breite Allianz

Laut Joachim Cerny ist die Meinung bei fast allen Surseer Parteien gemacht. «Ausser CVP und SP haben alle Parteien im überparteilichen Komitee Einsitz genommen», sagt er. Bei der SP ist der Meinungsbildungsprozess offenbar noch nicht abgeschlossen.

Für Samuel Zbinden ist klar: «Für uns ist es wichtig, möglichst alle Parteien mitzunehmen und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.» Eine Initiative zur Einführung eines Einwohnerrats sei zurzeit noch kein Thema. Und falls doch: «Eine Initiative würden wir nur als Allianz angehen. Ein Parlament kann nur funktionieren, wenn die Mehrheit der Parteien das auch will», so Zbinden.