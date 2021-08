Hexen in Sursee: «The Female Collective» läutet Neuanfang ein

Surseer Verein Diese Frauen wollen die verbrannten «Hexen» zurück in die Gesellschaft holen Im Mittelalter wurden allein in Sursee Dutzende Frauen der Hexerei bezichtigt, gefoltert und verbrannt. Der Verein «The Female Collective» will nun mit der Geschichte aufräumen und einen Neuanfang einläuten. Livia Fischer 12.08.2021, 11.30 Uhr

Patricia Flury, Amanda Jud und Alexandra Jud (von links) von «The Female Collective» arbeiten die Geschichte der Hexenverbrennungen in Sursee auf. Hier beim Rathaus wurden die Verurteilten nach der Folter an den Pranger (Fessel im Hintergrund) gestellt. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 29. Juli 2021)

Wenn sie von den Opfern der Hexenverfolgungen in Sursee sprechen, reden Amanda Jud, deren Tochter Alexandra Jud und Patricia Flury bewusst nicht von Hexen, sondern von unschuldigen Frauen. «Sie waren Opfer der damaligen sozialen, religiösen, wirtschaftlichen und strafrechtlichen Bedingungen», stellen die drei vom Surseer Verein «The Female Collective», einem 2019 gegründeten Frauennetzwerk, klar. So waren viele der Beschuldigten wider das Klischee keine Heilkundigen oder Hebammen, die wegen ihrer speziellen Kräfte besonders häufig als Hexen verteufelt wurden. Oftmals waren es Zugezogene, Alleinstehende oder schlicht selbstbewusste, aus der Norm fallende Frauen. Und manchmal, da suchte man auch einfach nur einen Sündenbock – für die Pest oder den Hagel beispielsweise. «Wurde eine Frau einmal der Hexerei beschuldigt, war es für sie unmöglich, da wieder rauszukommen. Dann wurde sie so lange gefoltert, bis sie gezwungenermassen ein Geständnis machte», erzählt Flury.

Bereits 1423 wurde in Sursee eine Frau verbrannt – Verena Rehag wurde zwar nicht offiziell der Hexerei bezichtigt, aber als Brandstifterin verurteilt. Die erste eindeutig dokumentierte Hexenverbrennung im Kanton Luzern geschah dann im Juni 1447: Anna Vögtlin wurde in Büron wegen Kirchenraubs und Gotteslästerung verbrannt. Dieses Schicksal teilten nicht nur Hunderte Erwachsene, auch Kinder mussten sterben. Die damals elfjährige Katharina Schmidlin aus Romoos zum Beispiel. Weil sie behauptete, Vögel erschaffen zu können und unter Druck im Verhör dann eine Beziehung zum Teufel bekannte, wurde das Mädchen 1652 vom Henker auf dem Scheiterhaufen erwürgt und schliesslich angezündet.

Kleines Jubiläum ist «logische Konsequenz»

Zurück zum Tatort Sursee. Hier wurden – nebst Verena Rehag – zwischen 1575 und 1666 weitere 57 Frauen und ein Mann als Hexen respektive Hexer verurteilt und verbrannt. «Fast jede Familie war irgendwie davon betroffen», schätzt Amanda Jud und ergänzt, dass damals im Städtchen rund 900 Menschen gewohnt hätten. Um der Opfer zu gedenken, lancieren die Frauen von The Female Collective Mitte August den Anlass «Den Surseer ‹Hexen› eine Stimme geben». Dabei wollen sie mit Mitwirkung der Stadt und der Kirche die Ungerechtigkeit öffentlich anerkennen und den Hingerichteten symbolisch «ihren Platz in der Gesellschaft zurückgeben».

Doch warum beschäftigen sie sich genau jetzt mit dem Thema? «Die Tatsache, dass wir heuer nur gerade 50 Jahre Frauenstimmrecht feiern, ist kein Zufall. Es ist die logische Konsequenz unserer Geschichte», sagt Vereinspräsidentin Amanda Jud und erklärt weiter: «Ganz lange Zeit mussten sich Frauen immer anpassen und hatten keine eigene Stimme, nicht einmal nach Einführung des Stimmrechts.» Sie spielt unter anderem auf das alte Eherecht an, in dem die Frau dem Mann untergeordnet war und das bis vor 37 Jahren in Kraft war. «Daher müssen wir als Gesellschaft zurückschauen, mit dieser Geschichte aufräumen und einen Neuanfang wagen.»

Frauenstimmen sollen gehört werden

Flury spannt erneut den Bogen zum Hier und Jetzt und sagt: «Noch immer werden viele Frauen für ihr Verhalten und ihre Entscheidungen verurteilt. Ganz extrem zeigt sich das, sobald sie Mutter werden.» Alexandra Jud pflichtet ihr bei und bringt noch einen weiteren Aspekt ins Gespräch ein. Sowohl im Arbeitsumfeld wie auch im Privaten falle ihr immer wieder auf, dass es vielen Frauen schwerfalle, «offen und ehrlich zu sein, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und diese klar zu kommunizieren». Und genau das müsse sich ändern. Die drei Frauen sind sich einig: «Die Verbindung des Frauenstimmrechtsjubiläums mit der Rehabilitierung der Opfer der Hexenverfolgung schliesst den Kreis der Frauenstimme, die erklingen und gehört werden darf.»

SP will Mahnzeichen in der Stadt In der Stadt Luzern kam es zwischen 1551 bis in die Zeiten der Aufklärung zu 711 öffentlichen Hinrichtungen. Zu den Opfern gehörten etwa Homosexuelle, Religionskritiker sowie rund 300 Frauen, denen Hexerei vorgeworfen wurde. Im Wasserturm wurden die Beschuldigten oftmals unter Folter zu Geständnissen gezwungen. Die Todesstrafe wurde im Rathaus dann durch den Kleinen Rat beantragt und durch den Grossen Rat bestätigt. Beim Fischmarkt (heutiger Weinmarkt) wurde das Urteil schliesslich öffentlich bekanntgegeben. Vollzogen wurde die Todesstrafe durch das Schwert, den Galgen, durch Verbrennen, Vierteilen, Ertränken oder Rädern zunächst bei der Richtstätte Senti (heutiger Parkplatz östlich der Kunstschule) und später in Emmenbrücke. In einem Postulat vom November 2020 bittet die SP den Stadtrat, bei der damaligen Richtstätte «im Falle einer Umnutzung von Beginn weg ein Mahnzeichen in die Neugestaltung zu integrieren». Ausserdem sollen beim Wasserturm, dem Rathaus und dem Weinmarkt Gedenktafeln angebracht werden. Der Stadtrat hat das Postulat im Juni angenommen.

Hinweis: Der kostenlose Anlass «Den Surseer ‹Hexen› eine Stimme geben» findet am Sonntag, 15. August 2021, von 13.30 bis 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Sursee statt.