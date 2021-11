Reformierte Kirche «Gott ist auch mein Bier»: Erste Luzerner Jugendpfarrerin ruft Stammtisch ins Leben Die 31-jährige Susanna Klöti möchte jungen Menschen bei der Suche nach Sinn begleiten und bei Existenzängsten helfen. Sie bietet einen lockeren Austausch in einem Luzerner Restaurant an. Sophie Küsterling Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Die Reformierte Kirche des Kantons Luzern hat ihre erste Jugendpfarrerin. Susanna Klöti ist 31 Jahre alt, Hobby-Surferin und hat neben Theologie auch Islamwissenschaften studiert und im Kinderspital Zürich als Pflegehelferin gearbeitet – «weil mir das Theologiestudium zu eng war und mir diese Kombination einen erweiterten Horizont und Einblicke in verschiedenste Lebenswelten ermöglichte», wie Klöti erklärt. Ihre erste Pfarrstelle übernahm sie in einem kleinen Bergdorf im Kanton Graubünden.

Die Jugendpfarrerin Susanna Klöti vor der Lukaskirche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2021)

Dass die reformierte und katholische Kirche Jahr für Jahr Tausende Austritte zu beklagen hat, ist kein Geheimnis. Laut dem Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut (SPI) traten im Kanton Luzern vergangenes Jahr pro 1000 Mitgliedern 20 aus der reformierten Kirche aus. Oft sind es junge Menschen, die der Kirche den Rücken kehren. Soll eine Jugendpfarrerin im Kanton Luzern nun diesem Trend entgegenwirken? Nicht, wenn es nach Susanna Klöti geht:

«Wenn mir das Gefühl vermittelt wird, dass ich die Kirchenaustritte stoppen und ‹die Kirche retten› kann, würde ich am liebsten davonrennen. Das kann ich nämlich nicht.»

Überhaupt wünscht sich Klöti, «dass wir als reformierte Kirche nicht immer über zurückgehende Mitgliederzahlen und Finanzen reden, sondern gemeinsam unsere Visionen und Werte begeistert vorleben und unsere Stimme in der Gesellschaft sprechen lassen». Es brauche nicht immer vollgepackte Events, auch im Kleinen könne die reformierte Kirche intensiv wirken. «Denn wir haben als Kirche durchaus Wesentliches beizutragen.»

Jugendliche auf der Suche nach einem Sinn

Susann Klöti ist davon überzeugt, dass auch junge Erwachsene auf der Suche nach Spiritualität und Begegnung sind und die reformierte Kirche in ihrem Alltag relevant sein kann. Deshalb möchte sie herausfinden, wo bei ihnen der Schuh drückt und wonach sie suchen. Gerade kürzlich hat sie von zwei Jugendlichen ein SMS mit der Bitte um ein Gespräch erhalten. «Sie haben mir gesagt, dass sie derzeit auf der Suche nach einem Sinn sind, dass sie ihn momentan nicht sehen können», erzählt die 31-jährige Zürcherin.

Die Pandemie zieht vielen jungen Menschen den Boden unter den Füssen weg. So wird Susanna Klöti in ihren Gesprächen oft mit den Sinnfragen und Existenzängsten der Jugendlichen konfrontiert. «Mit dem Evangelium können wir ihnen einen Halt und Sinn geben und das Gefühl vermitteln, dass immer jemand da ist», so Klöti. Religion und Religiosität als Vor- und nicht als Nachteil, das ist ihre Devise. Besonders wenn es darum geht, sich von anderen Hilfsangeboten abzuheben.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2021)

Austausch im ungezwungenem Rahmen

Die Jugendpfarrerin will zudem neben ihren regulären pfarramtlichen Aufgaben wie dem Konfirmations- und Präparandenunterricht oder Jugendgottesdiensten auch eigene Projekte lancieren. Eines davon ist ein Stammtisch für junge Menschen mit dem klingenden Namen «Gott ist auch mein Bier», der jeden zweiten Montag im Parterre stattfindet und bei dem diese sich in einem ungezwungenen Rahmen über Gott und die Welt austauschen können.

«Und sich vielleicht auch mal über Kirche auslassen oder Wünsche und Anliegen an uns herantragen können», ergänzt Klöti. Denn eines sei ihr besonders wichtig: die Anliegen der jungen Erwachsenen ernst zu nehmen und mit ihnen gemeinsam die Kirche zu gestalten und zu leben.

Die nächsten Stammtische finden am Montag, 6. und 20. Dezember, im Parterre statt.

