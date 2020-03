SVP Emmen schickt Ibolyka Lütolf in den zweiten Wahlgang In Emmen wird es einen zweiten Wahlgang für den fünften Gemeinderatssitz geben. Die SVP-Kandidatin tritt dabei gegen den bisherigen Bauvorsteher an. Beatrice Vogel 31.03.2020, 12.46 Uhr

Sie fordert Baudirektor Josef Schmidli (CVP) heraus: Ibolyka Lütolf, Gemeinderatskandidatin der SVP Emmen.

Eveline Beerkircher,

Emmen, 6. Februar 2020

Jetzt ist klar: Der Emmer Baudirektor Josef Schmidli (CVP) wird nicht still gewählt. Die Herausfordererin der SVP Emmen, Ibolyka Lütolf, tritt zum zweiten Wahlgang an. Die Partei hat dies am Montagabend entschieden. Der Vorschlag wurde den Mitgliedern wegen der Coronakrise per Mail unterbreitet, heisst es in der Mitteilung der SVP. «Der Entscheid war unbestritten», sagt SVP-Präsident Marco Paternoster auf Anfrage, es habe sich kein weiteres Mitglied zur Nomination zur Verfügung gestellt.