SVP-Fraktionschef fordert mehr Steuergelder für Luzerner Sportvereine Der Breitensport im Kanton Luzern erhalte viel zu wenig Geld, moniert SVP-Fraktionschef Urs Dickerhof. Und schart mehr als die Hälfte des Kantonsrats hinter sich. Lukas Nussbaumer 30.10.2020, 05.00 Uhr

Urs Dickerhof, noch für vier Wochen Fraktionschef der SVP, reicht selten Vorstösse ein. Nur gerade drei sind es seit 2015. Sein jüngster jedoch hat es in sich: Der 67-jährige Unternehmer aus Emmen fordert in einer Motion mehr Geld für den Breitensport. Dieser, hält der Kantonsratspräsident von 2013 fest, werde gegenüber der Kultur «extrem benachteiligt». Über 60 weitere Parlamentarier aus allen Fraktionen und somit mehr als die Hälfte des Kantonsrats sind der gleichen Ansicht. Das heisst: Dickerhofs Motion wird überwiesen, die Regierung kann sich schon jetzt Gedanken machen, wie sie dem Anliegen Rechnung tragen will.

Wie gross die zusätzliche Unterstützung sein soll, lässt Dickerhof offen. Der verlangte Planungsbericht soll aber «aufzeigen, wie das finanzielle Gefälle zwischen der Förderung der Kultur gegenüber jener des Breitensports verringert wird».

Ein Pauschenpferd: Turn- und andere Breitensportvereine soll finanziell stärker unter die Armee gegriffen werden. Bild: Stockbyte

Fast 23 Millionen Franken für die Kultur, 6,9 Millionen für den Sport

Die Luzerner Kultur wird derzeit pro Jahr mit knapp 23 Millionen Franken unterstützt, für den Breitensport gibt's 6,9 Millionen. 85 Prozent der Kulturbeiträge fliessen in den Zweckverband Grosse Kulturbetriebe, also ins Luzerner Theater, Sinfonieorchester, Kunstmuseum, Verkehrshaus und ins Lucerne Festival. Etwa die Hälfte dieser Mittel stammt aus Steuergeldern, der Rest aus Lotterieerträgen.

Bei der Sportförderung liegt der Anteil der Lotteriegelder hingegen bei rund 80 Prozent. Nur etwas mehr als eine Million werden aus der Steuerkasse entnommen.

5,8 Millionen vom Kanton für die Kultur – nichts für den Sport

Dass diese Zahlen überhaupt publik wurden, ist der Coronakrise geschuldet. Dickerhof, der im Dezember nach 17-jähriger Zugehörigkeit zum Kantonsrat in den Politruhestand wechselt, verlangte sie nach Bekanntwerden der Bundes- und Kantonsunterstützung für Kulturbetriebe. Die Regierung bewilligte für diese Anfang April 5,8 Millionen Franken, nachdem der Bundesrat zuvor die gleiche Summe in Aussicht gestellt hatte. Sportvereine und -organisationen gingen leer aus, was Dickerhof heute noch ärgert, wie er auf Anfrage sagt.

Urs Dickerhof, SVP-Fraktionschef

Die Sportvereine würden sich gegenseitig helfen, um überleben zu können, was in dieser Krise schlecht belohnt werde. Doch ihm gehe es nicht um den Krisenmodus, sondern um die Gesamtlage: «Wir wollen grundsätzlich mehr Geld», betont der Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Doch woher sollen diese Mittel stammen? Aus dem Steuer- oder Lotterietopf? Soll die Kultur weniger und der Sport mehr erhalten? Die Kultur weiterhin gleich viel und der Sport zusätzliche Beiträge? Geht es nach Dickerhof, sollen dem Breitensport mehr Steuermittel überwiesen werden. Dies deshalb, weil die Sportvereine sehr viel für die Gesellschaft leisten würden. Der frühere Finanzvorsteher von Emmen sagt:

«Sie wirken integrierend, übernehmen Verantwortung für Kinder und Jugendliche, und sie werden sehr genau geprüft.»

Darum dürften Steuermittel in den Sport fliessen, so Dickerhof.

Forderung: Gleich viel Steuergelder wie Lotteriemittel

Auch über die Höhe der zusätzlichen Beiträge hat Dickerhof eine Vorstellung: «Wir wären glücklich, wenn wir gleich viel Steuer- wie Lotteriegelder erhielten.» Geht sein Wunsch in Erfüllung, erhielte der Breitensport künftig also einen Zustupf von jährlich mehr als fünf Millionen. Diese Summe sei dringend nötig, sagt Dickerhof.

«Die Frustration der Vereine ist sehr hoch. Man fühlt sich allein gelassen.»

Die Feste, Turniere und andere Anlässe, die wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden können, würden zu Ertragsausfällen führen, die an die Substanz der Vereine gingen.

Dickerhof sagt, die Kulturschaffenden würden sein Anliegen verstehen, er habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen auf seine Vorstösse erhalten. Verständnis signalisiert auch die Luzerner Regierung. Sie versprach im Juni in ihrer Antwort auf die Anfrage Dickerhofs zu prüfen, «Steuermittel in angemessener Höhe bereitzustellen, um die aufgrund der Coronakrise zu erwartende Langzeitfolge im Breitensport abzufedern». Die Prüfung ist noch im Gang, wie das zuständige Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage bestätigt.