SVP-Fraktionschef Urs Dickerhof tritt nach 17 Jahren aus dem Luzerner Kantonsrat zurück Der 66-Jährige Emmer will sich in Zukunft vermehrt seinem Unternehmen und seiner Familie widmen. Dickerhofs Nachfolge im Fraktionspräsidium und im Kantonsrat ist noch offen. 04.09.2020, 14.32 Uhr

(zim/dlw) Bei der Luzerner SVP geht eine lange Polit-Karriere zu Ende: Urs Dickerhof, langjähriger Kantonsrat, ehemaliger Emmer Gemeinderat und heutiger Fraktionschef, hat am Freitag angekündigt, den Kantonsrat nach 17 Jahren zu verlassen. Dickerhof trete per 30. November als Kantonsrat und vom Amt des Fraktionschefs zurück, teilt die SVP mit.

Urs Dickerhof. Bild: PD

Dickerhof wurde 2003 erstmals in den Kantonsrat gewählt. 2004 folgte die Wahl in den Gemeinderat von Emmen. Während 14 Jahren leitete er die Finanzdirektion der zweitgrössten Luzerner Gemeinde. Mitte 2018 trat er als Gemeinderat zurück. 2013 war Dickerhof Kantonsratspräsident. Ein Amt, dass er in der Mitteilung von Freitag als «einmaliges Erlebnis und eine grosse Ehre» bezeichnet. Im Oktober 2018 übernahm er das Präsidium der SVP-Fraktion im Kantonsrat. Seit 2009 ist Dickerhof zudem Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dickerhof begründet seinen Rücktritt damit, dass er als Unternehmer mit der Umsetzung der Schutzmassnahmen gegen Corona vor einer «zeitintensiven Herausforderung» stehe. Er führt in Emmen ein Bildungszentrum im Bereich Massage und Kosmetik. Zudem verspüre er den Wunsch, mehr mit der Familie zu verbringen, so Dickerhof. Unlängst sei er zum vierten Mal Grossvater geworden. Dickerhof:

«Ich habe gemerkt, dass der richtige Zeitpunkt für meinen Rücktritt nun gekommen ist.»

Wer Dickerhof im Fraktionspräsidium der SVP nachfolgt, ist offen. Die SVP Kanton Luzern werde «zu gegebener Zeit» darüber informieren, heisst es in der Mitteilung. Auch wer Dickerhofs Platz im Kantonsrat einnimmt, ist noch unklar.