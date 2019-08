Die SVP Kanton Luzern hat beim Amt für Gemeinden ihre Wahllisten für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019 eingereicht. Erstmals tritt die SVP mit sieben eigenen Listen und so vielen Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie an.

SVP Kanton Luzern tritt mit sieben Nationalratslisten an Die SVP Kanton Luzern hat beim Amt für Gemeinden ihre Wahllisten für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019 eingereicht. Erstmals tritt die SVP mit sieben eigenen Listen und so vielen Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie an.

Nationalrat Franz Grüter (Mitte) und SVP-Kantonalpräsidentin Angela Lüthold, rechts, bei er Übergabe der Wahllisten. (Bild: PD)

(zim/pd) Nationalrat und Ständeratskandidat Franz Grüter und Kantonalpräsidentin Angela Lüthold betonten bei der Übergabe der Wahllisten am Donnerstag, 22. August, die besondere Wichtigkeit des eidgenössischen Super-Wahljahrs. Laut einer Medienmitteilung der SVP Kanton Luzern gehe in der kommenden Legislatur «um nichts weniger als die Unabhängigkeit der Schweiz, die durch das in der Schublade liegende EU-Rahmenabkommen bedroht wird». Nur eine starke SVP könne hier noch Gegensteuer geben. Um die Partei im Hinblick auf diese Herausforderungen zu stärken, hätten sich deshalb «zahlreiche verdiente Parteigrössen, die Junge SVP und in der Gesellschaft bestens verankerte Persönlichkeiten» zu einer Kandidatur entschieden.

Für den Ständerat kandidiert mit Nationalrat Franz Grüter «eine herausragend qualifizierte, von breiten Bevölkerungsschichten getragene Persönlichkeit». Zusätzlich zur Hauptliste mit der Liste 2 würden sich mit Bikern, Büezern, Bauern, Jungen, Frauen oder Senioren Vertreter aus der ganzen Gesellschaft zur SVP bekennen.

Mit folgenden Listen möchte SVP ihre Mandate trotz des kantonalen Sitzverlustes halten: Liste 2: SVP Hauptliste; Liste 7: Aktive Senioren; Liste 20: Junge SVP; Liste 28: Frauen für Stadt und Land; Liste 29: Büezer und Bauern der Jungen SVP; Liste 30: LU-Biker; Liste 31: SVP International.