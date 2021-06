SVP Emmen will Schulkinder stärker in die Pflicht nehmen

Emmen SVP will Schulkinder stärker in die Pflicht nehmen Die SVP Emmen sieht Verbesserungspotenzial bei den Mittagstischen – sowohl ökologisch als auch ökonomisch. 23.06.2021, 19.58 Uhr

Der Emmer SVP-Einwohnerrat Mario Bucher hat im Namen seiner Fraktion ein Postulat zur eigenständigen Bewirtschaftung der familienergänzenden Tagesstrukturen eingereicht. Demnach soll der Gemeinderat prüfen, wie die Hauswirtschaftsklassen den Mittagstisch in Emmen mit Mittagessen versorgen könnten.

Derzeit würden die Mittagsmenus täglich von Zürich nach Emmen geliefert, schreibt der ausgebildete Diätkoch weiter. Dies sei sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer Sicht zu überdenken. «Nichts fördert die Eigenständigkeit eines Individuums mehr, als zu lernen, sich selber zu versorgen», führt Bucher im Postulat zudem aus. Wer sich nicht selber versorgen könne, werde nie selbstständig sein. Durch die Massnahmen soll gemäss Bucher ausserdem das «sozialgesellschaftliche Leben gefördert werden».

Postulat will Nachhaltigkeit fördern

Bucher ist sich bewusst, dass die vorgeschlagene Lösung teurer sein könnte. Allerdings wäre sie gleichzeitig in langfristiger Hinsicht nachhaltiger und daher letztlich wiederum kostenfreundlicher, argumentiert er. Zudem wären «bestimmt regionalere Produkte von regionaleren Betrieben auf dem Teller, was sich beim CO2-Abdruck unserer Kinder positiv auswirken würde». Die Infrastruktur sei in beinahe jedem Schulhaus vorhanden. (stp)