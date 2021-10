Swiss City Marathon «Check-In, Boarding, Takeoff»: Ein «Flug» durch den Luzerner Marathontag Das offizielle Wording und die Abläufe rund um den Swiss City Marathon waren dieses Jahr wie bei einer Flugreise in die Ferien. Roland Eggspühler Jetzt kommentieren 31.10.2021, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zertifikats- und Passkontrolle, Check-In, Boarding, Startslot, Take-Off. Und die lange Startgerade auf der Haldenstrasse könnte fast als Runway dienen, stünden nicht die diversen Mittelinseln sowie die Bus-Fahrleitungen im Weg. Nachdem der Tower die Ampel für mich auf grün schaltet, lege ich um 9:26:02 Uhr die Schubhebel nach vorne und hebe ab.

Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image

Während meines Steigflugs sehe ich den langjährigen Pacemaker Detlef Schlickelmann neben mir, der sich am Rande der Strecke einläuft. Sein Tempo hat die Präzision einer Sanduhr, welche die anvisierte Anzahl Minuten und Sekunden pro Kilometer korngenau runterrieselt. Ich staune, dass er ein offizielles Pacemaker-Shirt trägt, obwohl seine Zunft wegen des Tröpfchenstarts nicht im Einsatz steht. Detlef rennt ein paar Meter mit mir mit und klärt mich auf: «Martin Sägesser, den ich von einer gemeinsamen Ausbildung kenne, hat mich für seine erste Marathonteilnahme als persönlichen Pacemaker für die zweite Runde angefragt.»

Im Aufstieg droht Strömungsabriss

Beim KKL laufe ich auf Veronika Regamey auf, die der Tower einige Tröpfchen vor mir auf die Piste geschickt hatte. Sie ist im solothurnischen Schwarzbubenland unter einer Luftstrasse des Flughafens Basel-Mulhouse aufgewachsen. Die gelernte Kinderpflegefachfrau hilft auf der Kinder-Intensivstation des Kantonsspitals Luzern, dass die jüngsten Patienten trotz kritisch tiefer Flughöhe die entscheidende Kurve schaffen und ihnen der Start ins Leben gelingt.

Bild: Dominik Wunderli (31. Oktober 2021)

Daneben bietet die Solothurnerin in selbstständiger Tätigkeit Coachings an: «Wenn ich rennen gehe, kann ich alle berufliche Belastung hinter mir lassen. Das war für mich in den letzten 18 Monaten noch wichtiger als vorher.» Schon bald kommen Hostessen mit einem ersten Drink auf mich zu: Vor dem Shopping-Center Schönbühl gibt es einen isotonischen «Peak Punk» – gut, dass sie den Campari Soda aus dem Swiss-Werbespot-Song von 2006 im Trolley gelassen haben! Der ist zwar Kult, aber das käme wohl nicht gut …

… denn im Anstieg nach St. Niklausen fällt das Lauftempo so tief, dass fast ein Strömungsabriss droht. Solche Topografie bedingte Turbulenzen mag ich gar nicht – im Unterschied zu Bernhard Joos, der hier zu Hause ist und den «Stutz» kennt wie kaum ein Zweiter. «Während Jahren verliehen mir meine Ehefrau Martina sowie unsere Söhne Jonas und Janik Flügel», erklärt der Informatik-Spezialist. Am Sonntag standen Jonas mit dem Skiclub Horw und Martina als Marathon-Starthelferin im Einsatz, darum akquirierte Janik einige befreundete Nachbarn, um seinem Vater am Hausberg genügend Aufwind zu geben.

Wie ein hübscher Landschaftsfilm

Über die Horwer Halbinsel vergeht die Zeit, wie wenn ein hübscher Landschaftsfilm über den Bordscreen flimmert und man tief darin abtaucht.

Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image

In Horw fehlt mangels Marathon-Village der typische Essensduft, der normalerweise in die Läufernasen strömt - wie im Flugzeug aus der Bordküche. Ich klaube mein Isostar-Gel aus der Rückentasche und stelle mir vor, das sei die Zitronensauce über einem Stück Lachs im Reisring, das im Catering-Karton vor mir liegt. Echt lecker.

Mittlerweile düsen wir über die Allmend, wo sich in der Messe Luzern der berufliche Lebensmittelpunkt von Urs Hunkeler befindet. Er ist der Chefpilot der Winteruniversiade, die am 11. Dezember 2021 beginnt. Zeit für den Halbmarathon hat er dieses Jahr eigentlich nicht. «Aber ich nehme sie mir, weil Ausgleich sehr wichtig ist», hat er mir beim Check-in am frühen Morgen gesagt hat. Rund um die Winteruniversiade kommt mir spontan der «Schnee-Marathon» 2012 in den Sinn, und wie die Laufschuhe auf der Allmend kaum Grip fanden.

Urs Hunkeler Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

In der Anflugschneise angekommen

Auf der Haldenstrasse meldet sich meine Startnummer mit einem «Piep» automatisch beim Speakertower an, was ich als Freigabe der Landeerlaubnis interpretiere. Also kein Schaf auf der Piste wie beim Cabaret Rotstift. Dann läuft alles intuitiv ab, bis ich im Ziel aufsetze. Dort gratuliert mir der Speaker zum gelungenen Flug, in der App erscheint hinter RUN-7289 «landed». Mein Antrieb geht in den Cooldown-Modus über, und ich hole mein Gepäck im Brüelmoos – einzig das charakteristische Arrival-Rollband fehlt dort, wohl wegen Corona bedingten Lieferverzögerungen. Etwas später begebe ich mich in die Brasserie neben der Verkehrshaus-Ankunftshalle: Lachs im Reisring mit Zitronensauce hatte ich ja schon unterwegs, also genehmige ich jetzt einen leckeren Flammkuchen nach der intensiven Flugreise.

Hinweis: Roland Eggspühler (Jahrgang 1968) aus Adligenswil hat den Halbmarathon in einer Zeit von 1:37:11 absolviert, was 4 Minuten und 36 Sekunden pro Kilometer entspricht.

Weitere Bilder:

Christian Friedli aus Eschenbach erreicht nach seinem Halbmarathon das Ziel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Der 14. City Marathon fand bei schönstem Herbstwetter statt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Anfeuern am Strassenrand für die Motivation der Athleten und Athletinnen. Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Gabriele Splittgerber aus Remagen absolvierte den Halbmarathon. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Die Familie Schuler unterstütz Martin Schuler. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Arno Jozat aus Swisttal hat glücklich das Ziel erreicht. Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Platz 1 bis 3 der Kategorie Overall Marathon Frauen ging an: 1. (Mitte) Patricia Mordeli, Cham, 2. (links) Monique Hofer, Tschugg, 3. (rechts) Marieke Statsch, Zürich. Das Bild entstand am Sonntag, 31. Oktober 2021.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Platz 1 bis 3 der Kategorie Overall Marathon Männer: 1. (Mitte) T-Roy Brown, Bern, 2. (links) Luca Vogelsang, Bösingen, 3. (rechts) Philipp Arnold, ChamDas Bild entstand am Sonntag, 31. Oktober 2021.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Adan Abdi Mohamed hat es geschafft. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Cameron Scott aus Basel.



Bild: Pius Amrein (luzern, 31. Oktober 2021) Tarzan (Marvin Janitschke aus Berlin) war auch am Swiss City Marathon unterwegs – immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Tarzan war zusammen mit seiner Banane unterwegs. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Sévane Bercher aus Morges lief den Marathon. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Grünen-Nationalrat Michael Töngi in der Swissporarena. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. Oktober 2021) Luis Jesus Reol Plaza aus Valladiolid in Nordspanien erreicht das Ziel.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Patrizia Lips aus Luzern, Cindy Pennaforte aus Zürich und Sonia Spring aus Etoy. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Eine Stärkung unterwegs muss sein... Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) ...unnötiger Ballast aber nicht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Irene Müller-Setz aus Hergiswil absolvierte den Halbmarathon. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Franziska Wirth au Luzern beim Zieleinlauf nach dem Marathon. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Endlich geschafft: Einlauf in die Swissporarena. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Ehrecke Michael auch Inwil Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Der City Marathon ist auch für junge Zuschauer und Zuschauerinnen ein Highlight. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Stefanie Barmet und Dario Talone sind im Ziel angekommen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Thomas Willi aus Leibstadt erreicht das Ziel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Laura Thrier aus Emmenbrücke am Halbmarathon. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Konstantin Falko Ulrich Bergt aus St. Gallen am m Bild: Boris Bürgisser (luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Andriu Cavelti aus Luzern nahm am Halbmarathon teil. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Melanie Andreolie aus Teufenthal lief auf den siebten Rang. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Simon Schmidg aus Chiasso hat noch Zeit für ein «Hallo». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Engagierter Support am Wegrand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Fans warten am Strassenrand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Kathleen Lonia aus Haute-Nendaz Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) André Schenker aus Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Giancarlo d'Ario aus Wittenbch, gefolgt von Volker Teubler aus Bad Säckingen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Jürgen Schneider aus Kirchberg bei Burgdorf Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Judit Szamosújvári aus Luzern und Patrick Pfrunder aus Wolhusen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Tanja Eilinger aus Küssnacht am Rigi Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Inge Sibbingen und Berta Martinez aus Engelberg.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Dan Heron aus Oberschan in der Mitte. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Daniela Rizzi aus Savosa. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Jrene Strub aus Tenniken Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Larina Hess aus Däniken Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Mick Durkin aus dem brittischen Sleaford absolvierte den Halbmarathon. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Einlauf in die Swissporarena. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Patrick Butscher aus Küttigen. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Ein paar wenige Zuschauer feuern die Sportler vom Strassenrand aus an. Die Stimmung ist ausgelassen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Hut ab! In diesem Jahr zum ersten Mal Mami geworden und schon wieder am Marathon mit dabei: Franziska Huwyler-Inauen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Superman Ryan Sheppard aus Credition / Polen hat sich den Halbmarathon vorgenommen - erkennbar am blauen Teilnehmerschild. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Die Swissporarena, passend dekoriert. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Elisa Fiacca lief auf dem 86. Platz in die Swisspor-Arena ein. Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Manuel Müller (links) und Felix Bindschedler aus Jona laufen zusammen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Sandro Schilliger aus Merlischachen war am Halbmarathon dabei. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Impressionen von Swiss City Marathon 2021 in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Gilbert Vonlanthen und Emiliano Carvalho absolvierten den Marathon.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Jeder ein Sieger, so auch Fabien Berga aus Epalinges Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Musikalisches Anfeuern am Wegrand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Maria Pfeifer aus Ebikon Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bruno Purtschert aus Kriens Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Andre Eberhard aus Wettingen holte sich den dritten Rang in der Altersklasse Männer über 75. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Andrej Kravets aus Zumikon führt diese Gruppe an Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Nur-eddin Nour aus Dottikon im Ziel Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Stéphane Bel-Billoud aus Naves-Parmelin Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Mit Spass dabei: Sabine Gäthje aus Bremen und Karoline Otten aus Zürich. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Urs Hunkeler vom Skiclub Alpina Luzern hat sich den Halbmarathon vorgenommen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Der Halloween-Kürbis darf natürlich auch nicht fehlen am 14. Marathon vom 31. Oktober 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Clément Lorée aus Dietikon stoppt die Zeit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Valerie Behan aus Düfendorf beim Start. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)