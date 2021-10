Fünf besonders engagierte Zuschauerinnen am Swiss City Marathon

Swiss City Marathon Frauenpower am Streckenrand und ein lautstarkes «ALLEZ PAPA!» – fünf besonders engagierte Zuschauerinnen Der 49-jährige Frédéric Naud wurde beim Swiss City Marathon von seiner Familie lautstark unterstützt. Die Kinder kamen mit extra gefertigten Kappen nach Luzern. Michael Wyss Jetzt kommentieren 31.10.2021, 21.20 Uhr

«Hopp Papa, hopp Papa» riefen die vier Mädchen Solange (10), Alizée (5), Océane (7) und Bérenicé (7) während Minuten. Ganz aufgeregt standen die Kinder auf der Höhe des Wagenbachbrunnens beim KKL Luzern und verfolgten das Renngeschehen aufmerksam mit. Etwas ungeduldig zappelten sie am Absperrgitter. Verständlich, denn der grosse Moment sollte noch folgen. Die Mädchen fragten ihre Mutter Martina Naud immer wieder:

«Wann kommt nun Papa bei uns vorbei?»

In passender Montur und top motiviert präsentierte sich die Familie von Läufer Frédéric Naud. Im Bild ist Martina Naud mit ihren vier Töchtern (von links) Bérenicé (7), Océane (7), Alizée (5) und Solange (10). Bild: Michael Wyss (Luzern, 31. Oktober 2021)

Angereist waren die Nauds aus dem solothurnischen Dornach. Nicht zum ersten Mal waren sie in Luzern zu Gast. Denn Papa und Ehemann Frédéric Naud nahm bereits mehrmals am Swiss City Marathon teil. Martina Naud sagt:

«Luzern ist eine wunderbare Stadt und die Leute sind sehr nett. Nach dem Marathon werden wir noch etwas durch die Stadt flanieren.»

Die Läufe sind ein Erlebnis für die Familie

Frédéric Naud ist ein leidenschaftlicher Laufsportler und bestritt bereits verschiedene Läufe in der Schweiz. Mit der Geburt der Kinder sei der Laufsport jedoch etwas in den Hintergrund gerückt, erzählt Martina Naud. Sie sagt: «Nun sind die Kinder grösser und wir können gemeinsam an die Läufe gehen und ihm am Streckenrand zujubeln. Das ist immer wieder ein Erlebnis für uns als Familie.»

Auf den Swiss City Marathon in Luzern hatte sich Frédéric Naud Anfang September beim Switzerland Marathon Light in Sarnen vorbereitet. Mit welchem Ziel startete Frédéric? «Das Ziel ist das Ziel», antwortet Martina Naud lachend und sagt: «Es geht ja nicht nur um das Sportliche, sondern auch das Gesellige steht im Vordergrund.»

Martina Naud ist selber keine begeisterte Laufsportlerin:

«Ich bin nicht von diesem Virus befallen.»

Sie unterstütze ihren Mann lieber wann immer möglich mit den Kindern am Streckenrand. Sie sagt von sich selbst: «Ich bin der Fitness-Typ.»

Ein kleiner Fanclub mit bedruckten Kappen

Nicht nur akustisch, auch optisch feuerten die vier Mädchen ihren Vater an. Sie trugen alle eine Kappe mit seinem Foto und der Aufschrift «ALLEZ PAPA!». Schliesslich kam der Papa endlich und klatscht bei seinem Fanclub, der ihn sehnlichst erwartete, stolz ab.