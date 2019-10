Verfolgen Sie den Swiss City Marathon in Luzern im Ticker

Live Verfolgen Sie den Swiss City Marathon in Luzern im Ticker Tausende Läuferinnen und Läufer nehmen heute Sonntag den Halbmarathon oder den Marathon über 42,195 Kilometer unter die Beine. Roger Rüegger und Jonas von Flüe

Das Wichtigste in Kürze

Um 9 Uhr ist der Startschuss zum 13. Swiss City Marathon in Luzern gefallen. Die ersten Halbmarathon-Läufer werden nach 10 Uhr im Ziel erwartet.

Die weiteren Rennen: Maratholino in Horw (Start 12.00) und auf der Seebrücke in Luzern (12.45), 10 Kilometer von Horw nach Luzern (13.05).

09:00 Uhr

Der Startschuss ist erfolgt. Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern einen guten Lauf.

08:54 Uhr

Auf der Seebrücke ist es noch ruhig. Das wird sich in weniger als zehn Minuten ändern:

(Bilder: Dominik Wunderli)

08:49 Uhr

Die Luzern Lions, nein nicht im falschen Film, aber auch nicht als Läufer. «Wir helfen beim Einweisen der Läufer», sagt Center Kevin. Er kennt sich aus, «wir liefen auch schon mit.»

08:45 Uhr

Noch 15 Minuten bis zum Start der schnellsten Läuferinnen und Läufer. Für den heutigen Lauf haben sich mehr als 11'500 Personen angemeldet. Einer davon ist Silvan Baumgartner aus Luzern. Er sagt: «Ich bin Triathlet. Der Marathon hier in Luzern ist natürlich Pflichtprogramm wie die Luzerner Fasnacht auch.»

08:30 Uhr

Noch 30 Minuten bis zum Start. So wird heute gelaufen:



08:28 Uhr

Dieses Trio aus Thailand nimmt an Laufrennen weltweit teil. «Letzte Woche waren wir am Amsterdam-Marathon», sagt die Frau in Gelb.

08:25 Uhr

Beim Verkehrshaus stehen Schliessfächer zur Verfügung. Viele Läuferinnen und Läufer entledigen sich nun den unwichtigen Sachen. Aber Achtung: Bis zum Start dauert es noch mehr als eine halbe Stunde. Die Auskühlungsgefahr ist gross.

08:20 Uhr

Im Start- und Zielbereich werden noch Zelte aufgebaut. Hier wird bald Werbung für Armeeberufe gemacht.

08:18 Uhr

Besser geht es nicht. Aufgeräumte Stimmung vor dem Start.

(Bild: Roger Rüegger)

08:16 Uhr

Simon Spielmann und Ivo Hartmann mit Betreuerin und guter Seele Nadine Köhler sind um 5.10 Uhr in St.Gallen losgefahren. Rund 20 Leute der Laufcrew 612 Run sind am Start. Das Halbmarathon-Ziel des Duos: Eine Zeit unter 1:30.

(Bild: Roger Rüegger)

08:13 Uhr

Tausende strömen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland nach Luzern. Viktor Jankovic und Patrik Nuaj kommen aus Ebikon. Sie bessern die Klassenkasse der C2a mit Parkdienst auf.

(Bild: Roger Rüegger)

08:10 Uhr

Fliegen Sie hier nochmals über die Strecke:

Im Bereich Inseli / Alpenquai wurde die Strecke angepasst:

08:00 Uhr

Herzlich Willkommen beim Liveticker vom 13. Swiss City Marathon in Luzern. Hier halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden. Zudem finden Sie hier im Verlaufe des Tages alle Bilder unserer Fotografen, viele Stimmen und die Rangliste. Den Livestream finden Sie auf www.swisscitymarathon.ch/live oder hier: