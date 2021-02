Die Band Patent Ochsner um Frontmann Büne Huber wurde an den Swiss Music Awards mit dem Outstanding Achievement Award geehrt. Warum ihm der Preis nicht so wichtig ist und weshalb er in Zeiten der Pandemie auch gemischte Gefühle hinterlässt, erzählt Büne Huber im Interview.

Silvy Kohler 27.02.2021, 15.35 Uhr