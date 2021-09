Afghanistan: Luzern hat Geflüchtete aufgenommen

Taliban Kanton Luzern hat geflüchtete Afghaninnen und Afghanen aufgenommen Insgesamt 132 Geflüchtete aus Afghanistan fanden in der Schweiz Schutz. Davon sind im Kanton Luzern 14 Personen untergebracht. Livia Fischer 24.09.2021, 05.00 Uhr

Evakuierte afghanische Familien warten auf ihren Flug. Bild: Keystone (1. September)

Von den 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Afghanistans ist seit der erneuten Machtübernahme der Taliban fast die Hälfte auf humanitäre Hilfe angewiesen. Waren es Anfang Jahr noch neun Millionen Menschen, sind es heute 18 Millionen. Die Lage in Afghanistan beschäftigt die Medien, Instagram und Co. – auch die Schweizer Politik. Vergangene Woche reichte Anja Meier, Vize-Fraktionspräsidentin der Luzerner SP, einen dringlichen Vorstoss ein. Sie sowie weitere Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Sozialdemokraten und der Grünen wollten vom Regierungsrat wissen, wie und inwiefern er in dieser Situation Hilfe leistet. Die Anfrage ist noch hängig – die Mehrheit des bürgerlich geprägten Kantonsparlaments lehnte die dringliche Behandlung an der Septembersession mit 74 zu 40 Stimmen ab.

Bekannt ist aber: Der Kanton Luzern hat bereits geflüchtete Personen aus Afghanistan aufgenommen. Wie das Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage mitteilt, handelt es sich dabei um zwei Familien mit Kindern. Untergebracht sind sie – wie alle Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich – zunächst in einem der drei kantonalen Asylzentren, bevor sie dann zu einem späteren Zeitpunkt in eine Wohnung umziehen werden.

Ausschaffungen bis auf weiteres gestoppt

Die Familien wurden im Rahmen des sogenannten Resettlement-Kontingents aufgenommen. Damit ist die dauerhafte Neuansiedlung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge gemeint. Im Gegensatz zu anderen Geflüchteten durchlaufen diese kein reguläres Asylverfahren, sondern nur den Prozess zur Identifikationsprüfung. Die Schweiz kennt diese Programme seit 2013, Luzern gehörte damals zu einem der acht Kantone, die sich am Pilotprojekt beteiligten. In den bisherigen drei Resettlements wurde vor allem Opfern des Syrienkonflikts Schutz geboten. Aus Afghanistan sind es nun 132 Personen, die als Flüchtlinge anerkannt wurden und in der Schweiz bleiben dürfen. «Verläuft die Sicherheitsüberprüfung positiv, erhalten sie eine Aufenthaltsbewilligung B», sagt Anne Césard, Mediensprecherin des Staatssekretariats für Migration (SEM).

Evakuierung aus Kabul Am 23. August holte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit einem Charterflug der Swiss 219 Personen aus Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, in die Schweiz. Die Betroffenen wurden zuvor aus der afghanischen Hauptstadt Kabul evakuiert, darunter 141 lokale Mitarbeitende der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit sowie deren Angehörigen. Insgesamt 132 der eingereisten Personen wurden im Rahmen des Resettlement-Programms in der Schweiz aufgenommen und nach einem Aufenthalt in einem Bundesasylzentrum auf die Kantone verteilt.

Überhaupt werden weggewiesene afghanische Asylsuchende derzeit weder zurückgeführt noch werden neue Wegweisungen angeordnet. Diesen vorläufigen Stopp hat das SEM am 11. August «aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der schlechten Sicherheitslage» beschlossen. Für Afghaninnen und Afghanen wiederum, die bereits rechtskräftig weggewiesen wurden, sich aber noch in der Schweiz aufhalten, gilt laut Césard: «Sie können jederzeit ein erneutes Gesuch stellen.»