Tankstellenräuber wird von Luzerner Kriminalgericht zu zwei Jahren verurteilt Mit einer Pistole hat ein Schweizer die Angestellte eines Tankstellenshops in Kriens gezwungen, ihm Geld auszuhändigen. Die Beute: 1050 Franken. Roger Rüegger 05.02.2020, 05.00 Uhr

Der 21-jährige Beschuldigte aus dem Kanton Nidwalden hat den Vorsitzenden des Luzerner Kriminalgerichts am Dienstagmorgen bereitwillig Auskunft über seine Delikte erteilt. Der sportlich gekleidete Mann, er trug bei der Verhandlung einen grauen Trainingsanzug mit Kapuzenpullover und weisse Sneakers, hat an einem Sonntagabend im Februar 2019 eine Tankstelle in Kriens überfallen.