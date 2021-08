Tanzaufführung Jerusalema-Challenge findet am 28. August im Lido Luzern statt 300 Tanzbegeisterte versammeln sich Ende August im Lido Luzern, um die Choreografie zum Lied Jerusalema aufzuführen. Schon jetzt erfolgreich verlief eine Spendenaktion. Alexander von Däniken 06.08.2021, 13.37 Uhr

Jerusalema tanzen in Luzern. Bild: Printscreen

Es gibt gewiss Einfacheres, als dieses Jahr eine grosse Tanzveranstaltung durchzuführen. Am 13. Februar machte unsere Zeitung erstmals publik, dass es in Luzern eine Jerusalema-Challenge geben wird. Der Song und die dazugehörende Choreografie sind ein Internet-Phänomen geworden. Wann und wie eine möglichst grosse Gruppe auch in Luzern gegen die Pandemie tanzt – diese Frage hat die Organisatoren seither ständig beschäftigt. Jetzt sagt Nicole Tobler vom OK-Team: «Die Jerusalema-Challenge findet definitiv und bei jedem Wetter am 28. August im Lido Luzern statt.» Bei schönem Wetter wird am Abend getanzt, bei schlechtem früher. Die genaue Zeit wird noch bekanntgegeben.