Das andere Interview Putzen, wo's wehtut: Dank US-Doku schloss Luzernerin eine Marktlücke Nach dem Abschluss der Erwachsenen-Matura hat Maya Gfeller ein Reinigungsunternehmen gegründet, welches heute rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Spezialität: Die Firma schlägt kaum einen Auftrag aus. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 27.03.2022, 15.00 Uhr

Firmengründerin Maya Gfeller und Geschäftsleiterin Jana Pedone bei der Reinigung einer Baustelle in Luzern. Bild: Roger Grütter, (Luzern, 23. Februar 2022)

Der Frühling kündet sich an und es sind wieder Partys angesagt. Für die Reinigungsfirma «Party Clean Service» bedeutet dies: Ärmel hochkrempeln. Maya Gfeller hat die Firma vor 15 Jahren gegründet. Im Januar 2021 übernahm ihre Tochter Jana Pedone die Geschäftsführung. In die Leitung des Familienunternehmens sind zudem Thomas Gfeller und Leopoldo Pedone involviert.

Partys wurden in den letzten zwei Jahren kaum gefeiert. Dennoch hat Ihr «Party Clean Service» überlebt. Räumten Sie bei illegalen Feiern auf?

Maya Gfeller: Das war nicht nötig. Die Partyreinigung ist vor langer Zeit aus einer Laune heraus entstanden und nicht mehr unser einziges Betätigungsfeld.

Dem Namen nach aber ein wichtiges. Welche Partys sind gemeint?

Gfeller: Vielfach waren das Partys wie Hochzeiten oder Geburtstage. Im Grossraum Zürich gab es auch wilde Veranstaltungen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Während der Pandemie sind diese komplett weggefallen. Derweil haben wir den Fokus auf neue Segmente gelegt.

Welche?

Jana Pedone: Unsere Kernkompetenzen sind Bauendreinigungen, Umzugsreinigungen oder wiederkehrende Unterhaltsreinigungen. Desinfektionen haben im Zuge der Coronakrise immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wir wurden auch für Komplett-Büroreinigungen engagiert, wenn sich jemand in einem Betrieb infiziert hatte. Auch der Bauboom hatte Auswirkungen, weil auf manchen Baustellen mehrmals täglich Handläufe, Türklinken oder WCs desinfiziert werden mussten. Die Angst vor Baustellenschliessungen war vielerorts gross.

Dies ist nun rechtzeitig auf den Frühlingsputz vorbei. Spüren Sie den Frühling?

Pedone: Ja doch. Die Anfragen häufen sich. Wenn die ersten Sonnenstrahlen bei Tageslicht aufzeigen, dass die Küche schmutzig ist, ist der Frühling nicht mehr fern und die Telefone klingeln häufiger. Für die Fensterreinigung warten aber noch viele Leute zu, bis die Blütezeit vorbei ist.

Gerne würde ich mehr über die Party-Reinigung erfahren. Wie entstand die Idee?

Gfeller: Eine TV-Doku über Party Cleaner in den USA gab den Ausschlag. So etwas kannte man in der Schweiz noch nicht. Zusammen mit einer Kollegin habe ich damals Anfragen an Hochzeitsgesellschaften, Geburtstage und Partyzeltvermieter verschickt. Wir waren beide mehr oder weniger Hausfrauen und wussten nicht so recht, was wir mit unserer Zeit anstellen sollten. Zuvor hatte ich mein Jurastudium abgebrochen, weil mir die Materie nicht zusagte. 2006 gründete ich die Party Clean Service GmbH und stellte meine Kollegin ein.

2021 übernahm Tochter Jana Pedone die Geschäftsführung. Bild: Roger Grütter, (Luzern, 23. Februar 2022)

Das Bedürfnis scheint gross, Ihr Unternehmen beschäftigt heute rund 35 Leute?

Gfeller: Zu Beginn hatten wir einige wenige Aufträge. Im ersten Jahr verzeichneten wir vielleicht einen Umsatz von 1000 Franken, im zweiten Jahr etwas mehr. Dann fragten Bekannte und Freunde für Endreinigungen bei Umzügen nach und so wuchs die Nachfrage und die Firma. Wir gehen auch dorthin, wo es wehtut. Wir schlagen praktisch keine Anfragen aus.

Wenn sie durch eine TV-Doku auf die Reinigung von Partys in den USA aufmerksam geworden sind: Muss man sich wilde College-Partys mit Drogenexzessen, abgefackelten Gardinen und Schnapsleichen im Pool vorstellen?

Gfeller: (Lacht) Nicht ganz. Wie erwähnt gab es ausgelassene Feiern, bei denen jedes Klischee bedient wurde. Leute aus diversen Berufsgruppen, die ungeniert eine Linie Koks zogen, oder Sex in den Toiletten mit mehreren Personen waren nicht ungewöhnlich. Wir wurden jeweils als Klofrauen engagiert, die vor der Tür sassen und nach jeder Benutzung der Räume sämtliche Rückstände wegputzten.

Pedone: Auch Kleinstaufträge probieren wir zu erfüllen. Unser Betätigungsfeld geht weit über die normale Reinigung hinaus. Wir reinigen Tatorte nach Tötungsdelikten oder entrümpeln Messie-Wohnungen.

Die Bilder im Kopf nehmen kein Ende. Das sind dann die wirklich üblen Szenen?

Pedone: Es sind Reinigungsaufträge und Schicksale, die uns gelegentlich an die persönlichen Grenzen führen. Wir erscheinen, nachdem die Polizei den Tatort freigegeben hat. Leichen befinden sich nicht mehr vor Ort, aber nach einem Suizid mit einer Schusswaffe braucht man ein dickes Fell, um damit umzugehen.

Kann man sich da gut abgrenzen?

Gfeller: Es sind unter dem Strich Materialien wie Blut, die entfernt werden müssen und die einen starken Geruch hinterlassen. Dieser bleibt tagelang in der Nase. Was mir persönlich nahe ging, war eine ältere Frau, die in ihrem Bad zu Tode stürzte. Der Umstand war zwar tragisch, aber viel mehr machte mir zu schaffen, dass sie von niemandem vermisst wurde und erst zwei Wochen später aufgrund des Gestanks im Mehrfamilienhaus gefunden wurde. Tatort-Reinigungen sind heftig, viel schlimmer aber sind Messie-Wohnungen.

Schwer vorstellbar.

Pedone: Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Bis ich den Auftrag hatte, die Wohnung einer Person, die vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik weilte, so weit zu räumen und zu reinigen, dass sie wieder wohnlich ist. Ich sollte in der Küche nur die Fronten putzen, ohne einen Schrank oder eine Schublade zu öffnen. Ich beging den Fehler, einen Blick in den Kühlschrank zu werfen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gross die Artenvielfalt unserer Insektenwelt ist. Nach einer halben Stunde rief ich meine Mutter an und bat sie um Verstärkung. Zuletzt waren wir ein Team mit sechs Leuten.

Dann sind Reinigung in Privatwohnungen eine Erholung?

Pedone: Das kann eine einfache Aufgabe sein oder eine fast unlösbare. Es ist ein Irrglaube, dass eine schmutzige Wohnung schwieriger zu putzen ist als eine saubere. Eine Reinigung in einem sauberen Haushalt will gelernt sein. Dort sind andere Ansprüche gefragt als bei Messie-Wohnungen.

Wie geht man da vor?

Pedone: Wir haben seit Jahren die gleichen Mitarbeiterinnen, welche für die wiederkehrende Reinigung der Privaträumlichkeiten zuständig sind. Es braucht Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse der Kundschaft und ein grosses Vertrauen. Unsere Reinigungskräfte dringen in Privatsphären ein, da braucht es Personal, das sich der Verantwortung und der Aufgabe bewusst ist. Aber wie erwähnt, wir sind für jeden Auftrag zu haben.

