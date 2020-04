Danke! Pflegepersonal an Luzerner Spitälern wird mit Blumen, Fruchtsäften und Tausenden Osterhasen beschenkt Die Spitäler werden zurzeit mit Geschenken überhäuft: Blumen, Süsses – und sogar Autos wurden schon angeboten. Roger Rüegger 10.04.2020, 14.00 Uhr

Torsi Ramirez, Jonas Meier und Sabine Berger (von links) von der Klinik St. Anna nehmen die Geschenke entgegen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. April 2020)

Blumen sind nie verkehrt, um jemandem eine Freude zu bereiten oder um Danke zu sagen. Gleich eine Ladung «Dankeschön» ist am Dienstagmorgen aus dem Kanton Graubünden in die Zentralschweiz gerollt. Eine Gärtnerei hat rund 1000 Topfblumen nach Luzern spediert. Davon waren 400 an die Klinik St.Anna adressiert. «Die Pflanzen sind ein Geschenk für die Leute, deren Arbeitsalltag jetzt im Umfeld der Krise lang und intensiv ist», erklärt Jonas Meier, Leiter Hotellerie und Infrastruktur der Hirslanden Klinik St.Anna.

Diese Blumen sind nur ein Beispiel für die Solidarität und die Wertschätzung, welche das Pflegepersonal in diesen Wochen erlebt. Der Dank duftet aber nicht nur, er zeigt sich auch von der süssen Seite, wie Meier schildert. So hat die Klinik St.Anna alleine 1000 Osterhasen vom Grand Casino Luzern erhalten, und Rivella aus Rothrist lieferte ein Palett mit Fruchtsäften nach Luzern. Auch Salatsaucen und zahllose weitere Schokoladeprodukte wurden der Klinik als Geschenke angeboten. Immer wieder würden sich auch Privatpersonen mit einem Geschenk bedanken, etwa weil sich Angehörige als Patienten gut aufgehoben fühlten, sagt Meier.

Zuviel des Guten

Nun ist es nicht so, dass die Klinik willkürlich Geschenke entgegennimmt. Es wird auch in diesen besonderen Zeiten alles koordiniert, was sich koordinieren lässt. «Die allermeisten Firmen kontaktieren uns, bevor sie Material liefern», erklärt Meier. Denn selbst beim besten Willen könne man nicht alle Geschenke annehmen. «Viele Frischprodukte etwa gehen nicht, weil die Ware leicht verderblich ist.» Auch allzu grosse Mengen lehnt die Klinik bisweilen dankend ab. So wurden dem St. Anna weitere 4000 Osterhasen angeboten. «Es macht keinen Sinn, dass jeder unserer 1300 Mitarbeiter fünf Osterhasen nach Hause nimmt. Bestimmt gibt es andere Institutionen, die ebenfalls Freude an einer solchen Spende hätten», erklärt Meier.

Jonas Meier nimmt zurzeit generell ein Umdenken in der Gesellschaft wahr, was die Wertschätzung und Dankbarkeit betrifft. «Die Hoffnung, dass wir längerfristig etwas zusammen rücken und einander schätzen lernen, ist bei mir ziemlich gross», sagt er. So habe ihn beispielsweise eine spontane Aktion am 22. März beeindruckt, als eine Frau mit 100 Gipfeli in der Klinik erschien. «Mit den Gipfeli, die sie in einer Bäckerei in der Stadt gekauft hatte, wollte sie dem Personal ihre Dankbarkeit zeigen.» Die Frau habe neben dem finanziellen Aufwand auch persönliches Engagement gezeigt, indem sie jedes Gipfeli einzeln verpackt ablieferte, damit diese trotz strenger Hygieneauflagen in der Klinik verteilt werden durften.

Schoggi und 10'000 Rosen fürs Kantonsspital

Diverse Firmen fragen derzeit auch das Luzerner Kantonsspital (Luks) an, ob sie die Mitarbeitenden mit einer Naturalspende unterstützen können, wie Luks-Sprecher Markus von Rotz sagt. Angeboten wurden Erholungsliegen, medizinisches Verbrauchsmaterial und sogar Autos. Weiter nennt von Rotz Getränke – und jetzt im Vorfeld von Ostern vor allem Schokolade. «Soweit möglich und wenn die Hygienerichtlinien dies zulassen, wurden und werden diese Geschenke an die Mitarbeitenden verteilt. Für diese grosse Wertschätzung sind wir sehr dankbar», so von Rotz.

Bereits im März wurde an den drei Luks-Standorten gut 10'000 Rosen vom Fastenopfer verteilt, weil man sie dieses Jahr nicht wie üblich in der alljährlichen Fastenzeit-Aktion verkaufen konnte.