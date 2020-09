Tausende Studenten starten an den drei Luzerner Hochschulen – mit Präsenzunterricht und einem neuen Studiengang Heute beginnt an den drei Luzerner Hochschulen das neue Schuljahr. Die meisten Neueintritte verzeichnet das Departement Wirtschaft an der Hochschule. Schon gestartet sind 28 Medizinstudenten. Alexander von Däniken 14.09.2020, 05.00 Uhr

Heute mit mehr Abstand: Studienanfänger vor dem Uni- und PH-Gebäude in Luzern vor einem Jahr. Bild: Boris Bürgisser (16. September 2019)

Fertig Fernunterricht: Ab heute findet an den drei Luzerner Hochschulen wieder Präsenzunterricht statt. Tausende Jugendliche setzen zum ersten Mal einen Fuss in das Gebäude von Uni und PH oder in eines der Hochschule Luzern. Allein in Letzterer starten 7581 Studenten in das neue Semester – für 2798 ist es gleichzeitig der Studienbeginn.

Die meisten Neueintritte verzeichnet das Departement Wirtschaft mit 1116 Studenten, gefolgt von Technik und Architektur (600) und Informatik (364). Insgesamt sind 515 Studenten mehr eingeschrieben als letztes Jahr. Verantwortlich dafür sind neue Angebote, wie die Hochschule Luzern mitteilt. So startet heute unter anderem der Studiengang in «Mobility, Data Science and Economics», bei dem es um datengestützte Verkehrsplanung geht.

Studentenzahlen steigen Zwar sind für das heute gestartete Studienjahr die Zahlen noch nicht vollständig bekannt, doch die Tendenz ist eindeutig: Die Luzerner Hochschulen melden immer mehr Studierende. Im abgelaufenen Jahr waren gemäss Lustat Statistik 12202 Personen immatrikuliert. Alleine die Hochschule meldete 6808 Studenten. 2017 waren es noch rund 6300. Die Uni meldete 3044 Studenten – fast 100 mehr als zwei Jahre zuvor. Knapp 2400 Studenten meldete 2019 die PH – 2017 waren es noch 2227. Inklusive weiteren Schulen waren letztes Jahr in Luzern fast 20000 Personen auf tertiärer Stufe eingeschrieben. (avd)

PH: Eine neue Rektorin und 687 neue Studenten

An der Pädagogischen Hochschule Luzern haben nicht nur Hunderte Studenten ihren ersten Tag. Heute erlebt auch Kathrin Krammer ihr erstes Semester als Rektorin. Sie hat das Amt von Hans-Rudolf Schärer übernommen. Der Gründungsrektor wurde Ende August pensioniert. Die PH zählt 687 neue Studenten. Insgesamt sind nun 2332 Studenten immatrikuliert.

Die Universität Luzern gibt erst Mitte Oktober bekannt, wie viele Studenten ins Herbstsemester gestartet sind. Zahlenmässig klein, aber gesundheitspolitisch umso bedeutender ist der neue Masterstudiengang in Humanmedizin. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Universitäten Zürich und Luzern (siehe Kasten). Nach den ersten drei Bachelor-­Studienjahren in Zürich führen nun 28 Studenten ihr Studium in Luzern fort, bis sie nach weiteren drei Jahren einen Abschluss als «Master of Medicine» haben. Dieser berechtigt zur Anmeldung für die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin – und soll damit unter anderem dem Hausärztemangel entgegenwirken.

Praktika in Luzerner Kliniken Medizinstudium Der Masterstudiengang an der Universität Luzern wird in Kooperation mit der Uni Zürich angeboten. Das Ziel des Studiengangs ist mitunter, dem Hausärztemangel zu begegnen. Denn viele noch praktizierende Ärzte im Kanton Luzern sind im Pensionsalter und bekunden grosse Mühe, Nachfolger zu rekrutieren. 2023 sollen die ersten 40 Studenten ihr sogenanntes Joint-Master-Diplom entgegennehmen. Während ihrer Ausbildung werden sie die meiste Zeit in den hiesigen Kliniken verbringen. Das Luzerner Kantonsspital, das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, die Hirslanden-Klinik St. Anna, die Luzerner Psychiatrie und das Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung. Der Bund unterstützt das Projekt mit sieben Millionen Franken. Kanton zahlt pro Student 42000 Franken Der Kanton zahlt für jeden Medizinstudenten pro Jahr rund 42000 Franken. Das Studium dauert sechs Jahre. Rund 300 Luzerner sind aktuell an einer medizinischen Fakultät immatrikuliert. Für die Inhalte der hausärztlichen Fächer des neuen Studiengangs ist das Luzerner Institut für Hausarztmedizin verantwortlich. Auch dieses will den Fachkräftemangel im Hausarztbereich bekämpfen. Laut dem Mitbegründer des Instituts, Christoph Merlo, soll in Vorlesungen und Fallbesprechungen aufgezeigt werden, welche Krankheitsbilder in der Hausarztpraxis auftauchen können und wie sie gelöst werden sollen. «Der Hausarzt ist ein Generalist und somit Spezialist fürs Komplexe», sagte Merlo (Ausgabe vom 26. Mai 2017). (avd)

Die Medizinstudenten haben ihre Ausbildung in Luzern bereits vor einer Woche begonnen. Dafür gibt es laut Uni-Sprecher Lukas Portmann zwei Gründe. Einerseits wurden klinische Kurse nachgeholt. Dieser praktische Unterricht in den Spitälern konnte im letzten Semester wegen der Coronakrise nicht wie geplant stattfinden. Andererseits hatten die Studenten letzte Woche ein besonderes Modul auf dem Stundenplan. Dieses hatte das Thema «Wissenschaftliches Arbeiten in der Medizin und im Gesundheitswesen» und gilt als Vorbereitung für die Masterarbeit.

Einer der Studenten des Joint Master ist Philipp Schelbert. Der 24-Jährige aus Horw hatte sich beim Numerus clausus ursprünglich für alle sechs Jahre für den Standort Zürich eingetragen. Philipp Schelbert sagt:

«Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich den Master in Luzern machen kann».

Denn der Kontakt zu den Dozenten sei viel enger als in Zürich, alles sei familiärer. Es herrsche ausserdem ein Klassengefühl vor: «Am Anfang des Bachelors waren wir über 40 Studierende, jetzt sind wir 28. Wir kennen uns mittlerweile gut.» Und die anderen? Etwa drei hätten von selbst abgebrochen; der Rest habe repetieren müssen. Im Schnitt müssen 10 bis 15 Prozent eines der ersten beiden Jahre repetieren.

Eigentlich wollte er nicht mehr in die Schule

Doch Schelbert ist überzeugt, dass es auch von der Einstellung abhängt. Er weiss, wovon er spricht. Nach der sechsten Klasse wechselte er ans Gymi nach Engelberg. «Dann hatte ich zuerst keine grosse Lust, weiter in die Schule zu gehen.» Also hat er sich überlegt, was er beruflich eigentlich machen wolle. Und da man als Arzt ein Studium absolvieren muss, war für Schelbert klar, dass er die Matura – dann an der Kanti Reussbühl – machen sollte.

Unsichere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

Seine Eltern sind nicht im medizinischen Bereich tätig. «Ich möchte den Menschen einfach sehr gerne helfen», begründet Schelbert. Nach dem Studium will er sich in die Richtung Pädiatrie oder Chirurgie spezialisieren. Seine Masterarbeit dreht sich bereits um die Unfallchirurgie. Also keine Lust auf Grundversorgung, ein Schwerpunkt des Joint Master Medizin? «Zuerst will ich etwas Action. Danach, mit mehr Erfahrung, kann ich es mir sehr gut vorstellen, eine Hausarztpraxis zu führen.»

Für den Unterricht mit Abstands- und Hygienemassnahmen sind die Luzerner Hochschulen gerüstet. «Welchen Einfluss die Coronapandemie auf das Anmeldeverhalten hat, ist schwierig abzuschätzen», lässt sich Hochschulrektor Markus Hodel in einer Mitteilung zitieren. Es sei möglich, dass sich einige Bachelorabsolventen entschieden haben, direkt ein weiterführendes Masterstudium aufzunehmen. Denn die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sei unsicher, so Hodel.

Auch unter den Lehr- und Schulabsolventen möge es ­einige geben, die sich direkt für ein Studium eingeschrieben ­haben – ohne Zwischenjahr oder Auslandaufenthalt, schreibt Hodel. Die Zahl der Studenten aus dem Ausland sei mit 510 Personen stabil. Deutlich geschrumpft sei hingegen die Gruppe, die nur für ein Semester an die Hochschule Luzern komme.