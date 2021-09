Taxito Autostopp per Handy: Das Seetal wird dank eines digitalen Mitfahrsystems besser vernetzt Mit Taxito sollen das Luzerner und das Aargauer Seetal sowie das Freiamt besser miteinander verbunden werden. Lanciert wurde das Projekt von zwei regionalen Entwicklungsträgern. 10.09.2021, 17.19 Uhr

Taxito ist eine Ergänzung zum bestehenden ÖV-Angebot in der Region. Das Mitfahrsystem startet im Luzerner und Aargauer Seetal mit elf Haltestellen in den Gemeinden Aesch, Bettwil, Buttwil, Fahrwangen, Hitzkirch (Haltestelle in Hitzkirch Dorf, Gelfingen und Mosen), Hochdorf, Meisterschwanden und Schongau. Sobald auch in der Gemeinde Muri ein Taxito-Point aufgestellt werden kann, seien nicht nur die Gemeinden im Raum Hochdorf bis Fahrwangen untereinander vernetzt, sondern es werde auch die Verbindung ab Muri ins Seetal sicher gestellt, heisst es in einer Mitteilung.

In Betrieb genommen wurde Taxito Seetal Anfang Juni, wegen Corona mit über einem Jahr Verspätung. Am Donnerstagmorgen nun erfolgte die offizielle Eröffnung mit einem Anlass in der Gemeinde Aesch, an dem unter anderem auch der Hitzkircher Ständerat Damian Müller teilnahm. Der Aescher Gemeindepräsident Christian Budmiger sagte, mit Taxito Seetal werde das kantonsübergreifende Mobilitätsnetz gestärkt.

Kooproduktion zwischen den Kantonen Luzern und Aargau

Die Standortgemeinden, der Verkehrsverbund Luzern (VVL), der Kanton Aargau und die SBB finanzieren die Einführungsphase bis Herbst 2023. Taxito Seetal ist ein Gemeinschaftsprojekt der der beiden regionalen Entwicklungsträger Lebensraum Lenzburg Seetal und Idee Seetal. Die Begleitgruppe KEK Seetal, die aus Vertretern der beiden Entwicklungsträger zusammengesetzt ist, hat das Projekt lanciert, stellt die Gesamtkoordination sicher und ist zuständig für das Monitoring.

Die Standorte von Taxito Seetal. Quelle: Taxito

Und so funktioniert's: Der Fahrgast stellt sich bei einem Taxito-Point auf und kommuniziert per SMS seinen Fahrwunsch. Diesen aktiviert das System auf dem Anzeige-Display. Jeder vorbeifahrende Automobilist sieht nun den Fahrtenwunsch der dort wartenden Person. Er kann anhalten und sie an den gewünschten Ort bringen. Der Fahrpreis beträgt 2.90 Franken. Der Fahrgast quittiert die Fahrt mit der Übermittlung der Autonummer per SMS. Das System speichert die Informationen zu Fahrer, Fahrgast und gefahrener Strecke und tätigt das Inkasso und die Gutschrift der Vermittlungsgebühr und Fahrerentschädigung. Die registrierten Daten werden nur bei allfälligen Problemen herausgegeben, heisst es in der Mitteilung weiter. (rbi)

Hinweis: Mehr Infos unter www.taxito-seetal.ch