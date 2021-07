Taxito bringt dem Seetal bessere ÖV-Verbindungen

Taxito Digitales «Autostöpple» bringt dem Seetal ein besseres ÖV-Angebot Taxito Seetal ist nach dem Hinterland das zweite Projekt im Kanton Luzern. Das Mitfahrsystem soll das Seetal besser an den Nachbarkanton anschliessen. Reto Bieri 02.07.2021, 05.00 Uhr

Grundsätzlich ist das Hitzkirchertal mit dem ÖV gut erschlossen, vor allem dank der Seetalbahn, die in Gelfingen, Hitzkirch, Ermensee und Mosen hält. Auf der anderen Talseite fährt ein Bus von Hitzkirch über Aesch nach Schongau. Was hingegen fehlt, sind Verbindungen ins benachbarte Aargauer Seetal und ins Freiamt. Eine Buslösung wurde auch schon geprüft, aber als zu teuer verworfen.

Ein neues Angebot namens Taxito Seetal soll nun Abhilfe schaffen. Beim Mitfahrsystem handelt es sich um eine Art digitales «Autostöpple». So funktioniert’s: An elf Standorten in den vier Luzerner Gemeinden Hochdorf, Hitzkirch, Aesch und Schongau sowie den Aargauer Gemeinden Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Buttwil sind Taxito-Tafeln aufgestellt worden. Im Herbst folgt zudem Muri.

Will ein Fahrgast zum Beispiel von Aesch nach Fahrwangen, schickt er ein SMS an die Nummer 8294 inklusive des Zielcodes. Auf der Tafel scheint danach der Zielort auf und ist für alle vorbeifahrenden Autos sichtbar. Ein Vorteil dieses Mitfahrsystems ist, dass es ohne Voranmeldung und Registrierung spontan nutzbar ist. Hält ein Auto, schickt der Fahrgast ein weiteres SMS mit der Autonummer. So ist im System erfasst, dass man mitfährt und mit welchem Auto.

Angestossen hat das Projekt KEK Seetal, eine kantonsübergreifende Kommission der beiden regionalen Entwicklungsträger Idee Seetal (Luzern) und Lebensraum Lenzburg Seetal (Aargau). Laut der KEK-Vorsitzenden Gabi Lauper kostet eine Taxito-Fahrt 2.90 Franken. Der Betrag wird der Handyrechnung belastet. «Wenn sich die Autofahrenden bei der Taxito AG anmelden, erhalten sie pro Fahrt einen Franken», erklärt Lauper. Eine Registrierungspflicht bestehe aber nicht. Der Restbetrag geht an KEK Seetal und VVL als Bertreiber sowie an die Taxito AG. Letztere betreut in der Schweiz rund ein halbes Dutzend Projekte.

Nach wie vor gilt die Maskenpflicht

Am 1. Juni erfolgte der Startschuss von Taxito Seetal, wegen Corona mit über einem Jahr Verspätung. Wohl auch deshalb ist das Interesse noch verhalten. Noch vor den Sommerferien wolle man mit Plakaten und Flyern breiter Werbung machen, sagt Lauper. Erfreulich sei, dass Fahrgäste bisher in der Regel nicht länger als zwei Minuten warten müssen. Lauper:

«Es war unklar, ob die Autofahrenden bereit sind, jemanden mitzunehmen, denn es gilt ja noch die Maskenpflicht im Auto.»

Bereits im Juni 2015 hat der Verkehrsverbund Luzern (VVL) in Luthern, Zell und Willisau Taxito als Pilotprojekt gestartet und aufgrund der positiven Erfahrungen Ende 2017 definitiv eingeführt. Der Kanton Luzern hat dazu eine rechtliche Grundlage geschaffen. Für den Kanton Aargau hingegen ist Taxito Seetal ein Pilotprojekt. Die Standortgemeinden, der Verkehrsverbund Luzern (VVL), der Kanton Aargau und die SBB finanzieren die Pilotphase, die bis im September 2023 dauert. Die Kosten betragen laut Gabi Lauper rund 240'000 Franken. Es sei denkbar, dass Taxito nach Abschluss der Pilotphase auf weitere Ortschaften ausgedehnt wird, zum Beispiel auf Hohenrain, Müswangen, Hämikon und Sulz.

Eine ideale Ergänzung zum Bus

Auch in Schongau wird Taxito noch kaum genutzt. Der Gemeinderat werde deshalb in der nächsten Zeit gezielt auf die Bevölkerung zugehen, sagt Gemeinderätin Melanie Casanova (CVP), ebenfalls KEK-Mitglied sowie in der Verbandsleitung der Idee Seetal. Ihr gefällt, dass die Benutzung von Taxito simpel ist. Auf den aktuellen Bus-Fahrplanwechsel habe es zwar einige Verbesserungen gegeben, sodass man bis spät am Abend nach Schongau kommt. Trotzdem decke der Bus nicht alle Bedürfnisse ab. «Er fährt zum Beispiel am Wochenende nur wenig», so Casanova. Für Schongau sei Taxito deshalb eine ideale Ergänzung.

Hinweis: Weitere Infos unter www.taxito-seetal.ch