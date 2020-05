TCS beurteilt neues Parkregime in der Stadt Luzern als «kontraproduktiv» Am Dienstag hat der Stadtrat Luzern das neue Parkierungskonzept vorgestellt. Der TCS erachtet die Massnahmen als «nicht zielführend und kontraproduktiv». 20.05.2020, 11.30 Uhr

Parkplätze sind beispielsweise im Bruchquartier ein wiederkehrendes Thema. Bild: Jakob Ineichen (28. Mai 2020)

Der Luzerner Stadtrat hat am Dienstag das neue Konzept und diverse geplante Massnahmen für das Parkieren in der Innenstadt vorgestellt (wir berichteten). Der TCS kritisiert das Konzept. Er sei überzeugt, dass die neuen Massnahmen kontraproduktiv seien, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. «Wir sehen massive Verschlechterungen, die diese Massnahmen mit sich bringen», lässt sich Alexander Stadelmann, Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte, zitieren.