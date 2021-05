Gleichstellung Teilzeitarbeit auf dem Bau ist selten – eine Luzerner Firma will das ändern Maler Stutz nimmt an einem Förderprojekt für Teilzeitarbeit auf dem Bau teil. So soll der Abwanderung von weiblichen Fachkräften entgegengewirkt werden. Sophie Küsterling 27.05.2021, 05.00 Uhr

Seit 20 Jahren liegt der Anteil Frauen, die eine Malerlehre abschliessen, bei rund 40 Prozent. Doch fast die Hälfte der Malerinnen legt den Pinsel zwischen 27 und 36 Jahren permanent nieder. Eine riesige Abwanderung gut ausgebildeter Arbeitskräfte. Der Hauptgrund? Fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Viele Frauen bemängelten das Fehlen von Teilzeitstellen, schreibt das Projekt Teilzeitbau auf seiner Website. Dieses fördert Teilzeitarbeit im Maler- und Gipsergewerbe, indem es Unternehmen bei der Umsetzung berät und unterstützt.

Eines dieser Unternehmen ist Maler Stutz aus Luzern. Larissa Frey hat bereits ihre Diplomarbeit über Teilzeitarbeit im Malergewerbe geschrieben.

Als Mitinhaberin und Betriebsleiterin weiss sie auch aus praktischer Sicht, wie wichtig Teilzeitpensen sind. «Ein Drittel unserer Mitarbeiter sind junge Frauen. Unser Ziel ist es, sie als qualifizierte Fachkräfte behalten zu können, sollten sie einmal Mutter werden, aber weiter arbeiten wollen», so die diplomierte Malermeisterin.

Qualifizierte Fachkräfte sollen erhalten bleiben

Maler Stutz beschäftigt derzeit vier Teilzeitmitarbeitende. Zwei Mitarbeiter arbeiten im Vorruhestandsmodell, eine Mitarbeiterin ist in Weiterbildung, während die zweite, Ramona Vögeli, im November Mutter wurde.

«Ich wurde schwanger und wusste, rein finanziell kann ich nicht zu 100 Prozent Mami sein»,

erzählt Ramona Vögeli, deren Ehemann eine Weiterbildung als Meister Spenglerpolier macht.

Die 30-Jährige arbeitet seit sieben Jahren für Maler Stutz – jetzt eben im 40-Prozent-Pensum. «Ramona Vögeli ist eine sehr gute Kundenmalerin. Wir wollten sie nicht verlieren und waren froh, als sie uns fragte, ob sie Teilzeit arbeiten könnte», sagt Larissa Frey.

Obwohl laut einer Umfrage des Projekts Teilzeitbau eine Mehrheit der Unternehmen und Arbeitnehmenden – also auch Männer – mehr Möglichkeiten für Teilzeitarbeit auf dem Bau wollen, fallen die Risiken für viele noch immer stärker ins Gewicht. Für Arbeitnehmende sind das unter anderem Lohnreduktionen, Planungsaufwand oder Benachteiligungen bei der Altersvorsorge. Auch für Ramona Vögeli waren der Lohn und die Altersvorsorge Aspekte, die in ihre Entscheidung mit einflossen. «Natürlich ist man bei Teilzeitarbeit in gewissen Dingen benachteiligt. Aber es ist besser, als wenn ich gar nicht arbeite», sagt sie. «Ich wollte beispielsweise immer so viel arbeiten, dass ich noch in der Pensionskasse bin.»

Projekt Teilzeitbau Hinter dem Projekt stehen der Schweizerische Maler- und Gipserverband, die Gewerkschaften Unia und Syna sowie der Verein Pro Teilzeit. Unterstützt wird es vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und Mann. In der ersten Phase des Projekts wurden Umfragen und rechtliche Analysen durchgeführt, in der zweiten Phase Förderprojekte mit ausgewählten Gipser- und Malerunternehmen. Danach werden Hilfsmittel erstellt, die alle Unternehmen bei der Umsetzung von Teilzeitarbeit unterstützen. Mittel- und längerfristig soll Teilzeitarbeit auch in anderen Baubranchen etabliert werden. (sok)

Seitens der Unternehmen werden oft höhere Kosten oder ein höherer Planungs- und Koordinationsaufwand gegen die Teilzeitarbeit angeführt. «Ich habe in meiner Diplomarbeit berechnet, wie viel Teilzeitarbeitende ein Unternehmen kosten. Der Anteil ist klein», argumentiert Larissa Frey. Auch stimme es nicht, dass die Kundschaft kein Verständnis für Teilzeitarbeit habe, widerspricht die Betriebsleiterin einem weiteren Gegenargument:

«Grösstenteils sind es Ausreden. Nur die Planung wird etwas aufwendiger, aber auch das ist keine grosse Mehrbelastung.»

Vor allem in grösseren Betrieben wie Maler Stutz seien Teilzeitstellen gut umsetzbar, meint Larissa Frey. Maler Stutz habe somit auch eine Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen. «Die anderen werden dann – hoffentlich – auch mitziehen.»

Für die 28-jährige Geschäftsmitinhaberin ist klar, dass die Chancen von Teilzeitarbeit – höhere Arbeitsmotivation und Produktivität sowie geringere Fehlzeiten – die Risiken überwiegen. Und: «Die Branche muss attraktiv bleiben und mit der Zeit gehen. Es ist einfach nicht mehr so, dass die Mutter zu Hause bleibt und der Vater das Geld verdient. Eine Frau soll sich nicht zwischen Beruf und Familie entscheiden müssen, sondern beides machen können – wenn sie das will.»