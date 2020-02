Tempo 30: Kriens tadelt Kanton Durch die Einführung von Tempo 30 soll das Krienser Zentrum aufgewertet werden. Das sieht das städtische Gesamtverkehrskonzept vor. In diesem Jahr soll nun gemeinsam mit dem Kanton eine Testplanung durchgeführt werden. 13.02.2020, 18.40 Uhr

(std) Die Stadt Kriens beteiligt sich an der Testplanung hälftig mit 300'000 Franken. Das gab der Stadtrat in der Stellungnahme auf ein FDP-Postulat bekannt, welches am Donnerstag im Einwohnerrat behandelt wurde.