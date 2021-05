Temporeduktion Stadt Luzern plant Tempo 30 auf der Rothenhalde und einem Abschnitt der Reusseggstrasse Die Stadt Luzern plant auf der Rothenhalde und auf einem Abschnitt der Reusseggstrasse Tempo 30 einzuführen. Das neue Verkehrsregime soll in den Sommerferien in Kraft treten. 28.05.2021, 10.43 Uhr

(pl) Durch die Temporeduktion auf der Rothenhalde und einem Abschnitt der Reusseggstrasse könne die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht werden. Dies schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung. Die Rothenhalde sei der letzte Abschnitt im Wohngebiet zwischen der Ruopigenstrasse und der Rothenstrasse, der noch nicht in die Tempo-30-Zone integriert ist. Die Einführung von Tempo 30 auf der Rothenhalde sei unter anderem vom Quartierverein Reussbühl gewünscht worden. Die Stadt Luzern hat deshalb ein Verkehrsgutachten erstellen lassen, heisst es in der Mitteilung. Das Gutachten zeige, dass auf der Rothenhalde eine Temporeduktion zweck- und verhältnismässig sei.